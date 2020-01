Robin Tunney accouche

Robin Tunney a donné naissance à son deuxième enfant, une fille nommée Colette Kathleen.

Robin Tunney a donné naissance à son deuxième enfant.

L’actrice de 47 ans et son partenaire Nicky Marmet – qui ont ensemble leur fils Oscar de trois ans – ont accueilli leur fille Colette Kathleen dans le monde plus tôt ce mois-ci et bien que la nouvelle arrivée ait laissé la famille épuisée, ils ne pouvaient pas être plus heureux.

Robin a partagé une vidéo de ses deux enfants et a écrit sur Instagram:

“Nous sommes ravis de vous présenter Colette Kathleen.

“Oscar est maintenant un grand frère. J’ai accouché le 8 janvier et nos cœurs sont devenus plus gros tandis que notre repos s’est considérablement rétréci. Ce pétard est sorti avec une épaisse chevelure blonde aux fraises, prêt à conquérir le monde. #Newborn #babygirl . (sic) ”

Dans la vidéo, la star de ‘The Mentalist’ – qui n’a pas rendu publique sa grossesse – a demandé à son fils s’il voulait chanter avec sa petite sœur et le petit garçon a ensuite commencé une interprétation de ‘Rock-a-Bye Baby’.

Comme avec Colette, Robin n’a jamais rendu publique sa première grossesse car elle “voulait tout garder” pour elle.

Les fans ont reçu un choc en juin 2016 lorsqu’elle a annoncé l’arrivée d’Oscar, partageant une photo du nouveau-né sur Instagram avec la légende: “Mon plus grand travail, Oscar Holly Marmet.

“Désolé, je n’ai pas parlé d’être enceinte. Je voulais tout garder pour moi #momlife”, “#bestbaby #soinlove. (Sic)”

En mai de l’année dernière, l’actrice de «Prison Break» a admis qu’elle «manquait» d’avoir un bébé à la maison.

Elle a partagé un selfie quand Oscar était nouveau-né et a écrit: “J’ai pris ce selfie après avoir eu Oscar parce que je pensais que je ne pouvais pas avoir l’air aussi fatigué que je me sentais. Je ne pouvais pas croire que c’était moi !!!!

“Chaque mère est une guerrière ninja pour ce qu’elle est capable de réussir. Félicitations à vous toutes là-bas, vous êtes miraculeuse. #Femmemareamazing La mienne me manque! (Sic)”

