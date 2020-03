Robyn Kass, directrice de casting de “ Big Brother ”, révèle l’homme derrière la voix emblématique de la série

Dans la populaire émission de télé-réalité de CBS, Big Brother, 20 invités sont enfermés à l’intérieur d’une maison sans accès à quiconque du monde extérieur. Ils sont enregistrés par des centaines de caméras stratégiquement placées autour de la maison et doivent également se promener avec un microphone attaché.

Leurs mouvements et conversations sont ensuite diffusés sur des flux en direct que les téléspectateurs peuvent regarder sur le site Web de CBS. Parce que les invités n’ont aucun contact avec personne d’autre, la voix de Big Brother leur dit quoi faire et arrêter de faire quelque chose qu’ils ne sont pas censés faire.

Jon Pardy, Robyn Kass et Neda Kalantar | Sonia Recchia

De nombreux fans de longue date, en particulier Live Feeders, peuvent immédiatement identifier la voix mémorable même s’ils n’ont aucune idée de l’apparence de l’homme. Dans une vidéo Instagram publiée par la directrice de casting Robyn Kass, elle a révélé la personne derrière la voix signature de la série.

Qui est le directeur de casting de «Big Brother», Robyn Kass?

Originaire de Californie du Sud, elle a commencé à recruter et à réserver des rencontres comme The Big Date (1996) et Change of Heart (1998) dès qu’elle a terminé ses études universitaires.

Elle a ensuite été directrice de casting pour la quatrième saison de Survivor avant de passer à une autre émission de téléréalité sur CBS, Big Brother, dans sa deuxième saison.

En 2005, la directrice de casting a lancé la première société de casting de réalité complète de l’industrie, Kassting Inc. Son CV impressionnant comprend la quatrième saison de The Bachelor, Big Brother Canada, Love Island et la prochaine course au centre de la Terre.

Robyn Kass révèle l’homme derrière la voix de «Big Brother»

Une voix mémorable raconte Big Brother avec Julie Chen Moonves comme hôte. Lorsque les invités ne participent pas à des défis, tout ce qu’ils disent et font est diffusé aux téléspectateurs via des flux en direct disponibles sur le site Web de CBS.

Les animateurs en direct entendent souvent la voix de Big Brother crier aux invités de maison de cesser de chanter, de ne pas parler de leurs séances dans la salle du journal ou de leur rappeler de remettre leurs microphones.

Kassting casting actuellement pour Big Brother 22, et le PDG a posté une vidéo hilarante de leur bureau, révélant enfin la personne derrière la voix infâme.

Dans le clip, un employé chante une chanson. Don Wollman s’est alors approché et l’a réprimandé de sa voix emblématique: «Christopher, s’il te plaît, arrête de chanter. Maintenant.”

D’anciens invités ont réagi au message de Robyn Kass

Plusieurs anciens invités, dont Caleb Reynolds (BB16), Tyler Crispen (BB20), Chris «Swaggy C» Williams (BB20), Kaitlyn Herman (BB20) et Sam Smith (BB21) ont expliqué comment sa voix ramène des «souvenirs» et l’ont appelé une icône.”

Rachel Swindler (BB20) a noté qu’elle “manque sa voix”, et James Huling s’est souvenu de la voix de BB lui disant continuellement d’arrêter de citer des films.

La star de Big Brother 21, Christie Murphy, a partagé son expérience de BB en lui disant à Nicole Anthony, «Big Brother vous aime» et en appelant quelqu’un du mauvais nom. D’autres favoris de Big Brother, dont Paulie Calafiore (BB18) et Jessica Milagros (BB21), ont admis avoir entendu à nouveau la voix emblématique leur donner des «flashbacks fous».

De nombreux fans ont commenté leur surprise sur son post car ils n’avaient jamais vu l’homme derrière la voix auparavant. Big Brother 22 sera diffusé à l’été 2020.