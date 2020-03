Rochelle Humes & # 039; choc familial

Rochelle Humes a eu un “choc” quand elle a réalisé que son père séparé avait une autre famille quand ils se sont rencontrés pour la première fois.

Rochelle Humes a eu un “choc” lorsqu’elle a réalisé que son père avait une autre famille.

L’ancien père de la chanteuse du samedi l’a quittée, elle et sa mère, quand elle n’était qu’un bébé et elle est devenue “curieuse” à propos de lui à l’âge de 17 ans, donc avec la bénédiction de sa mère, l’a retrouvé et a finalement été invité à le rencontrer.

Rochelle – qui a des filles Alaia-Mai, six ans et Valentina, deux ans, avec son mari Marvin Humes – était convaincue que son père aurait une “raison” d’être absente tout au long de son enfance, et quand elle a réalisé qu’il n’y en avait pas, elle a choisi de ne pas le revoir.

Elle a rappelé: “J’étais ouverte d’esprit, ma mère avait été très bonne pour ne pas parler négativement de mon père.

“Quand je suis arrivé, c’est là que j’ai réalisé qu’il avait deux autres filles et un fils qu’il élevait.

“Bénissez-la, ma mère m’avait toujours dit:” Vous savez, certains papas ne sont tout simplement pas très bons avec les filles – les momies sont meilleures avec les filles. ”

“Avant cette réunion, je pensais qu’il allait me dire qu’il y avait une raison pour laquelle il n’était pas là.

“Alors oui … ça a été un choc. C’était la prise de conscience qu’il y avait ce gars qui jouait papa ici avec d’autres enfants – le même papa qui ne pouvait pas être parent.

“Je ne pouvais pas le comprendre et je ne le comprends toujours pas. Nous avons donc eu quelques conversations et je me suis dit:” Non. “”

Au cours des deux dernières années, Rochelle s’est liée avec ses demi-frères et sœurs après avoir été mise en contact par Kem Cetinay, qui était allée à l’école avec l’une de ses sœurs, et bien qu’elles soient maintenant très proches, la star de 30 ans était initialement hésitant à prendre contact.

Elle a déclaré au magazine Red: “Ce n’était pas une décision que j’ai prise à la légère. Dieu non, j’étais absolument terrifiée.

“En fait, je n’arrêtais pas de dire à Marv:” Ai-je ouvert une boîte de vers ici? Dois-je faire ça? ” Et il était comme, ‘Roch, c’est un signe.’ ”

.