Rochelle Humes s’entraîne pendant l’auto-isolement

Rochelle Humes a passé du temps à faire des «séances d’entraînement à domicile» tout en pratiquant la distance sociale au milieu de la pandémie de coronavirus.

La chanteuse du samedi – qui a des filles Alaia, six ans, et Valentina, trois ans, avec son mari Marvin Humes – passe actuellement plus de temps à la maison alors que le monde lutte contre la pandémie de coronavirus et a déclaré qu’elle utilisait son temps pour rester en forme avec un variété de routines d’exercice à domicile.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle passait son temps dans l’isolement, elle a dit: “J’ai un petit vélo à la maison, donc je l’ai fait. Il y a aussi tellement de bons entraînements en ligne sur YouTube et des entraîneurs qui font des entraînements gratuits en direct via Instagram. Je suis tout à fait d’accord. Après avoir eu Valentina, je ne voulais pas quitter la maison parce qu’elle était si petite, mais je voulais améliorer ma forme physique, donc je me suis vraiment mise à l’entraînement à la maison et je n’ai pas regardé arrière.”

Passer du temps à la maison signifie également qu’elle et Marvin ne peuvent pas passer leurs soirées habituelles, donc font de leur mieux pour passer du temps de qualité ensemble dans la maison.

L’animateur de la “Hit List” a expliqué: “Nous prenons toujours du temps pour eux, ou nous essayons de le faire. Donc, quand nous sommes à l’intérieur, nous regardons un coffret. Il s’agit de prendre du temps les uns pour les autres. Nous venons de terminer le drame de la BBC” The Split ‘et’ Love Is Blind ‘. ”

Et lorsque la vie revient à la normale, Rochelle et Marvin aiment «s’éloigner» de leur vie professionnelle mouvementée et «se faire de nouveaux souvenirs» avec leurs enfants.

S’adressant au magazine TV Life du journal Daily Star Sunday, elle a déclaré: “Notre journée idéale est que nous soyons tous les quatre ensemble, quoi que ce soit. Mais notre chose préférée est de partir et de créer de nouveaux souvenirs avec les enfants. Nous avons tellement de chance que nous pouvons le faire. “

