Rocky Johnson, ancien lutteur et père de Dwayne ‘The Rock’ Johnson, est décédé à 75 ans.

Selon le Cauliflower Alley Club, qui est une organisation fraternelle pour les lutteurs professionnels actuels et retraités, le lutteur professionnel et père de son collègue lutteur devenu acteur, Dwayne ‘The Rock’ Johnson, est décédé. mercredi (15.01.20).

Dans un tweet, le club a écrit: “Des nouvelles horribles à transmettre. Nous venons d’apprendre que Rocky Johnson est décédé aujourd’hui à l’âge de 75 ans. Ses éloges dans cette entreprise, toutes les personnes qu’il a influencées, toutes ses réalisations, et nous sommes tellement profondément désolé et souhaite à sa famille rien d’autre que le plus d’amour en ce moment (sic) ”

Au moment de la rédaction du présent rapport, aucune cause de décès n’avait été révélée et la famille de Rocky – y compris Dwayne – n’avait pas encore commenté publiquement les informations.

Rocky – dont le vrai nom était Wayde Douglas Bowles – a été intronisé au Temple de la renommée de la WWE en 2008 après une carrière prolifique qui a duré 25 ans.

La star a lutté pour de nombreux territoires au cours de sa carrière et a défié des champions du monde de la NWA comme Harley Race et Terry Funk dans les années 1970, avant de trouver sa place dans la lutte par équipe.

Après avoir détenu plusieurs ceintures régionales de la NWA, il a rejoint la WWF de l’époque en 1982 et a été associé à Tony Atlas, et la paire est devenue le premier champion noir de la WWF Tag en 1983 lorsqu’ils ont vaincu les Wild Samoans.

Suite à la nouvelle de son décès, plusieurs de ses copains de l’industrie ont partagé leurs condoléances sur les réseaux sociaux, dont l’ancien lutteur Mick Foley.

Il a écrit: “Je suis vraiment désolé d’apprendre le décès du grand Rocky Johnson. Toujours un gentleman, j’ai toujours aimé parler avec lui. Mes plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et les fans qui l’aimaient. Une journée très triste pour la lutte.

#RIPRockyJohnson (sic) ”

Rocky laisse dans le deuil son fils Dwayne, sa veuve Dana Martin – qu’il a épousée en 2004 – et ses deux autres enfants, Curtis et Wanda.

