Rod Stewart a riposté en «représailles»

Rod Stewart a “coincé” un garde de sécurité en “représailles” d’affilée le soir du Nouvel An (31.12.19), selon un rapport de police.

Le chanteur de 75 ans et son fils Sean Stewart ont été accusés de simple batterie pour une altercation avec Jessie Dixon au complexe The Breakers à Palm Beach, en Floride, et des rapports de police indiquent que le tueur à gages de “Maggie May” s’est déchaîné après le videur ” l’a touché le premier “.

L’officier de police Stephen Mancino a écrit dans un rapport obtenu par le journal The Sun: “R Stewart a déclaré qu’après s’être vu refuser l’accès, il a dit à Dixon qu’il voulait juste montrer à ses enfants l’intérieur de l’événement pendant dix minutes, mais Dixon a toujours refusé.

“Il a déclaré que Dixon était devenu argumentatif avec sa famille, ce qui à son tour les a rendus agités.

“R Stewart a déclaré que Dixon l’avait touché en premier et qu’il avait frappé Dixon en représailles.”

Un témoin a affirmé que Rod “avait frappé le garde à la poitrine” avant que sa femme, Penny Lancaster, n’intervienne pour arrêter le combat.

L’employée Kaylyn Viteri a déclaré: “J’ai vu Rod frapper le garde dans la poitrine. Ensuite, la femme ou la sœur s’est mise au milieu en essayant de les arrêter.”

Dans sa propre déclaration, Jessie, 33 ans, a affirmé avoir demandé à Sean 39 de s’écarter, ce qui l’a incité à “bousculer” le gardien de sécurité avant que Rod ne s’implique.

Jessie a dit: “J’ai mis le dos de ma main sur le gars dans mon visage et lui ai dit de reculer pour créer de l’espace. C’est alors qu’il m’a poussé en criant” Qu’est-ce que tu vas faire? “. la veste en or (Rod) m’a frappé dans la côte gauche. ”

Mais Sean a insisté sur le fait que le garde était agressif.

Un ami du gardien de sécurité avait précédemment affirmé qu’il avait été “bouleversé” par l’incident présumé, qui s’est produit lorsque Rod et sa famille ont tenté d’accéder à un événement privé dans la zone pour enfants de l’hôtel.

Le copain a déclaré: “Jessie avait renoncé à son réveillon du Nouvel An pour gagner de l’argent supplémentaire, mais a été très bouleversé par ce qui s’est passé.

“Rod et Sean se sont opposés à ne pas être autorisés à participer à la fête. Cela a mal tourné quand Jessie leur a refusé l’entrée.

“Bien qu’il n’y ait pas eu de boisson autour de la fête des enfants, il était clair pour lui que le groupe de Rod avait consommé beaucoup.

“Il était choqué et en colère de la rapidité avec laquelle les événements ont tourné, raison pour laquelle il voulait que des accusations soient portées.

“Il se calme mais est toujours troublé par la façon dont les choses sont devenues si chaudes quand il y avait des enfants.”

Rod et son fils ont été interrogés par la police et ont expliqué comment leur famille avait “approché la table d’enregistrement et tenté de faire accéder les enfants de leur groupe”.

Après s’être vu refuser l’admission, le chanteur de “Tonight’s the Night” a accusé le gardien de sécurité de devenir “argumentatif”, provoquant “l’agitation” du groupe.

La police a affirmé que Rod “s’était excusé pour son comportement” et les déclarations des témoins et les séquences vidéo suggéreraient que Rod “n’a pas intentionnellement frappé Dixon contre sa volonté”.

