Ronan et Storm Keating attendent une petite fille

2020-02-17 11:30:04

La femme de Ronan Keating, Storm, attend une petite fille.

La femme de Ronan Keating attend une petite fille.

Le chanteur de “ No Matter What ” a révélé que lui et Storm attendaient une petite fille à côté alors que le couple partageait leur enthousiasme à l’idée d’ajouter à leur couvée.

Ronan a partagé les bonnes nouvelles du couple: “Oui, nous allons avoir une petite fille! C’est super excitant. Nous sommes très chanceux et je suis tellement heureux pour Storm.”

Storm a ajouté: “J’ai toujours voulu au moins un de chaque sexe, donc je me sens très béni. Cela fait cinq enfants au total maintenant, donc ça suffit, nous allons devoir demander à Ro de prendre le snip.”

Ronan est déjà père de quatre enfants: Jack, 20 ans, Missy, 18 ans, et Ali, 14 ans, avec l’ex-femme Yvonne Connolly et Cooper, deux ans, avec son actuel conjoint Storm.

Le chanteur de 42 ans a plaisanté en disant qu’il craignait que “les filles ne soient plus délicates”.

Parler à OK! le magazine, Ronan a déclaré: “Les gens disent que les filles peuvent être plus difficiles. Avec Cooper étant un tel rêve, nous avons peur de ne pas avoir cette chance deux fois.”

Et Storm a ajouté: “Même si elle est un peu terrorisée, je suis tellement choquée que c’est une fille.”

Pendant ce temps, Ronan a précédemment admis qu’attendre un autre bébé était le “meilleur cadeau”.

Le chanteur de Boyzone a déclaré: “C’est très excitant. Mes enfants plus âgés sont excités par la lune, tout comme Cooper. C’est une bonne nouvelle dans notre maison. Attendre un autre bébé est le meilleur cadeau. Je serai papa de cinq ans, chère Dieu. Mais je ne peux pas attendre – je suis moi-même l’un des cinq, alors je vais voir ce que ma propre maman et papa ont vécu. ”

Storm avait précédemment admis qu’elle avait eu une conversation “vraiment difficile” avec Ronan au début de leur relation parce qu’elle voulait ses propres enfants alors que le hitmaker “So Good” n’était pas sûr de vouloir plus d’enfants.

Elle a dit: “Il [Ronan] Je ne savais pas s’il voulait avoir plus d’enfants et c’était vraiment difficile pour moi parce que je me suis toujours imaginé avoir des enfants à moi et je viens d’une très grande famille. Je suis parti et j’ai réfléchi et je devais être vraiment honnête avec moi-même. J’en ai parlé à ma mère. Il y avait des larmes. Je savais dans mon cœur que je pouvais vivre le reste de ma vie sans enfants mais je ne pouvais pas vivre sans [Ronan]. “

Mots clés: Ronan Keating, Storm Keating

Retour au flux

.