Ronan Farrow décharge l’éditeur après avoir annoncé les mémoires de Woody Allen

Ronan Farrow a déclaré mardi qu’il ne pouvait pas travailler “en toute bonne conscience” avec son éditeur Hachette après avoir appris qu’une de ses divisions allait sortir Woody Allen’s mémoire le mois prochain.

Farrow soutient depuis longtemps sa sœur, Dylan Farrow, qui prétend qu’Allen, leur père, l’a agressée sexuellement dans les années 1990 alors qu’elle était enfant. Allen a nié toutes les allégations d’actes répréhensibles et n’a jamais été inculpé après deux enquêtes distinctes. Dans son livre, “Catch & Kill”, publié par Little, Brown and Company, une division de Hachette Book Group, Farrow a déclaré qu’il avait demandé les conseils de sa sœur alors qu’il écrivait sur les défis auxquels il était confronté en rapportant les allégations d’inconduite sexuelle et un culture du silence dans l’industrie du divertissement – spécifiquement contre le magnat du cinéma en disgrâce Harvey Weinstein.

Le journaliste lauréat du prix Pulitzer a déclaré qu’il travaillait sur son livre, tandis que les éditeurs gardaient secret qu’ils travaillaient également avec son père.

“J’ai été déçu d’apprendre par des articles de presse que Hachette, mon éditeur, a acquis les mémoires de Woody Allen après que d’autres grands éditeurs ont refusé de le faire et ont caché la décision de moi et de ses propres employés pendant que nous travaillions sur Catch and Kill – un livre sur la façon dont des hommes puissants, dont Woody Allen, évitent toute responsabilité pour les abus sexuels “, a écrit le jeune homme de 32 ans sur son compte Twitter.

“Il est extrêmement peu professionnel dans plusieurs directions évidentes pour Hachette de se comporter de cette façon”, a-t-il poursuivi. “Mais cela montre également un manque d’éthique et de compassion pour les victimes d’abus sexuels, indépendamment de tout lien personnel ou abus de confiance ici.”

Farrow a conclu son article en écrivant: “J’ai également dit à Hatchette qu’un éditeur qui se comporterait de cette manière est un éditeur avec lequel je ne peux pas travailler en toute bonne conscience.”

La publication sur les réseaux sociaux est intervenue un jour après que Hachette a annoncé que son empreinte, Grand Central Publishing, publierait en avril l’autobiographie du cinéaste primé, “Apropos of Nothing”.

Dylan Farrow n’a pas tardé à condamner la décision de l’éditeur, alors qu’elle a publié sur Twitter lundi soir et écrit: “La publication par Hachette des mémoires de Woody Allen me bouleverse personnellement et une trahison totale de mon frère dont le brave reportage, capitalisé par Hachette, a donné la parole à de nombreux survivants d’agression sexuelle par des hommes puissants. “

Elle et Ronan affirment que l’éditeur n’a jamais vérifié les mémoires d’Allen, mais il n’est pas clair dans quelle mesure, le cas échéant, Allen aborde les allégations de Dylan Farrow dans son prochain livre.

“Cela fournit un autre exemple du privilège profond que le pouvoir, l’argent et la notoriété confèrent”, a ajouté Dylan Farrow dans son article. “La complicité de Hachette dans tout cela devrait être appelée pour ce que c’est et ils devraient en répondre.”

Ronan Farrow, dans son article, a exhorté Hachette “par respect pour ses lecteurs, ses auteurs et sa réputation”, à “procéder à une vérification approfondie des faits du récit de Woody Allen, en particulier toute affirmation impliquant que ma sœur ne dit pas la vérité”.

Le directeur général de Hachette, Michael Pietsch, s’est entretenu avec Le New York Times, après avoir obtenu un e-mail envoyé de Farrow à Pietsch qui disait: “Comme vous et moi avons travaillé sur” Catch and Kill “- un livre en partie sur les dommages que Woody Allen a causés à ma famille – vous envisagiez secrètement de publier un livre la personne qui a commis ces actes d’abus sexuels. Évidemment, je ne peux plus en toute conscience travailler avec vous. Imaginez que c’était votre sœur. “

Pietsch a déclaré au média: “Nous ne permettons à aucun programme d’édition de nuire à quiconque. Chaque livre a sa propre mission. Notre travail en tant qu’éditeur est d’aider l’auteur à réaliser ce qu’il a prévu de faire dans la création de son livre. . “

L’autobiographie d’Allen a été présentée par Grand Central Publishing comme un “compte rendu complet de sa vie, à la fois personnelle et professionnelle, et décrit son travail dans les films, le théâtre, la télévision, les discothèques et la presse écrite. Allen écrit également sur ses relations avec sa famille, ses amis, et les amours de sa vie. “

Selon le Times, quatre grandes maisons d’édition ont transmis les mémoires, alors que les allégations d’abus planent sur le scénariste oscarisé. L’auteur autrefois célèbre a également eu du mal à faire distribuer ses films aux États-Unis, mais il a toujours un public sur les marchés européens.

Amazon a rendu les droits de “A Rainy Day in New York” à Allen en 2019; les stars du film Timothée Chalamet et Elle Fanning se sont distancées du réalisateur, ainsi que Greta Gerwig et Rebecca Hall.

Chalamet est également la dernière célébrité à avoir fait don de son salaire d’une production Allen à un organisme de bienfaisance, selon Variety.

Allen, à son tour, a poursuivi Amazon dans une poursuite en cours pour 68 millions de dollars, alléguant une rupture de contrat.

Pendant ce temps, Dylan Farrow sort son roman à l’automne, “Hush”, présenté comme un “puissant fantasme féministe plein de perspectives surprenantes”, selon un communiqué publié. Wednesday Books, une empreinte de St. Martin’s Press, publiera ses débuts littéraires.

