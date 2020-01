Ronan Farrow souhaitait avoir changé de nom après le «scandale sexuel» de Woody Allen

Ronan Farrow a révélé les défis de grandir en tant que progéniture de poids lourds hollywoodiens.

Jeudi, lors de son passage sur le podcast “Armchair Expert”, le fils de Mia Farrow et Woody Allen a rappelé l’immense pression associée au scandale de sa mère découvrant l’affaire entre Allen et sa sœur adoptive, Soon-Yi Previn, qui a finalement épousé Allen.

“Il y a beaucoup de gens qui s’occupent de l’ombre de parents célèbres d’une sorte ou d’une autre – Seigneur sait qu’il y a de pires croix à supporter – mais l’espèce particulière de ce que j’ai eu à traiter qui était une sorte de sexe définissant la génération scandale “, a-t-il déclaré à l’hôte Dax Shephard et coanimatrice Monica Padman.

“C’est l’ombre la plus impossible à dépasser”, a ajouté l’auteur “Catch and Kill”.

L’activiste lauréat du prix Pulitzer a également admis que la notoriété lui avait donné une “puce sur l’épaule pour avoir fait un travail qui me tenait à cœur et qui voulait être reconnu pour cela”.

Mais il souhaitait également avoir changé de nom pour alléger le fardeau alors qu’il se rappelait avoir conseillé Ashton Kutcher et Mila Kunis lorsqu’ils attendaient leur premier enfant.

“Je me souviens avoir dit un conseil pratique que j’ai, parce que je pense que Mila était enceinte à l’époque était, vous savez, ‘Vous les gars vous, mais j’aurais aimé avoir un nom de famille non célèbre.'”

Il a également donné l’exemple de l’acteur Troy Garity, dont les parents Jane Fonda et Tom Hayden ont donné un nom de famille différent. Kutcher et Kunis, cependant, ont fini par nommer leurs fils Wyatt et Dimitri Kutcher.

Shepard a également insisté auprès de Farrow sur la façon dont l’éloignement de son père l’avait affecté.

“Je pense que je n’ai jamais eu assez de père positif pour ressentir un sentiment de perte à un niveau conscient”, a répondu Farrow. “Cela nécessiterait probablement plus de thérapie que je n’en ai eu. Je ne suis pas conscient de ce sentiment de perte en moi, mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas là. Certainement, dans le cocktail de choses qui me motivent, je ne le sais pas sais, j’ai cherché la validation de quelqu’un. “

