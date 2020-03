Ronan Keating trop occupé pour le snip

2020-03-08 09:30:04

Ronan Keating a insisté sur le fait qu’il n’avait pas le temps de subir une vasectomie.

Ronan Keating est trop occupé pour subir une vasectomie.

L’ancien chanteur de Boyzone – qui a Jack, 21 ans, Missy, 19 ans et Ali, 14 ans, avec sa première femme Yvonne et Cooper, deux ans, avec sa femme enceinte Storm – est étonné qu’il ait une si grande couvée mais ne paiera pas toute attention portée à la récente demande de son conjoint, il se fait stériliser car leur famille est désormais complète.

Il a déclaré au magazine Event: “Cinq enfants. Comme ma mère et mon père. Quand j’avais l’âge de Jack, j’étais marié et je l’avais!

“Je n’ai pas le snip. Je n’ai pas le temps – j’ai trop à faire.”

Lorsqu’il ne travaille pas, le Magic FM DJ aime cuisiner pour sa famille.

Il a dit: “Cela me garde calme. J’ai un verre de vin et j’aime le processus méthodique de cuisson.”

Le premier mariage de Ronan a pris fin en 2010 après qu’il a été révélé qu’il avait eu une liaison de six mois avec la danseuse de soutien Francine Cornell et qu’il était en partie soulagé lorsque la vérité est sortie et a terni sa sainte réputation.

Il a dit: “Aucun de nous n’était [saints]. Nous sommes tous humains. Les humains font des erreurs. ”

La chanteuse de 43 ans a maintenant une bonne relation avec Yvonne.

Il a simplement dit: “Nous nous sommes mariés très jeunes.”

Lorsqu’il a connu la gloire à l’adolescence, Ronan s’est tourné vers l’alcool pour faire face à l’examen.

Il a dit: “Au départ, je buvais. Je suis irlandais. C’est la culture. Il n’y avait pas de cafés quand j’ai grandi, juste des pubs.

“Le dimanche, après la messe, mes parents allaient au pub pour quelques verres et moi et ma sœur et mes frères restions dans le parking avec une tonne d’autres enfants qui avaient également été laissés là par leurs parents. Nous aurions une émeute. Beaucoup de vie était concentrée autour des pubs, alors j’ai bu. ”

Et après la mort de sa mère, Marie, le hitmaker «Life is a Rollercoaster» buvait une bouteille de Jack Daniel’s une nuit mais a maintenant appris à «gérer» ses problèmes.

Il a dit: “Et puis vous vieillissez. Vous apprenez à gérer votre stress et à continuer.”

Mots clés: Ronan Keating, Boyzone

