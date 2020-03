Ronda Rousey dit que les gens devraient «apprendre» de l’épidémie de coronavirus

2020-03-13 07:30:06

Ronda Rousey pense que les gens devraient «apprendre de» l’épidémie de coronavirus et commencer à vivre des vies «plus autonomes».

Ronda Rousey a exhorté les gens à «tirer des leçons de» l’épidémie de coronavirus et à être «plus autonomes».

La star de 33 ans – qui a insisté sur le fait que sa “liste de panique” n’existe pas au milieu de la situation mondiale actuelle – a adopté les médias sociaux et a insisté sur le fait que les fans devraient vivre des modes de vie plus durables.

Elle a écrit sur Instagram: “Notre liste de panique pour les coronavirus est: inexistante.

«Ce n’est un secret pour personne que je suis un fier préparateur depuis des années, mais apprenons tous de cette panique pandémique et soyons un peu plus autonomes et préparés à l’avenir.

«Prendre des mesures pour vivre de manière durable prend du temps, mais permet finalement d’économiser de l’argent, d’éliminer définitivement les factures d’eau et d’électricité, de réduire notre empreinte carbone et est tout simplement plus sain.»

L’actrice et star de la WWE a dit à ses partisans de “commencer petit” et de se préparer pour l’avenir.

Elle a ajouté: “Nous avons commencé @browsey_acres avec juste un bac à compost et quelques boîtes de @soylent, qui sont ensuite devenues juste un petit jardin d’herbes aromatiques, puis un jardin complet (certes encore en construction) puis quelques poulets, puis quelques poulets de plus (et des canards!), puis un bouvillon entier, puis un toit solaire, puis un système de captage d’eau.

“Commencez petit! Commencez tout simplement! Cessons de paniquer et commençons à nous préparer! Restez en sécurité et #StayRowdyMyFriends”

Ronda écrivait aux côtés d’une vidéo dans laquelle elle montrait la quantité de viande, d’œufs, de fruits, de légumes, d’eau et “d’énergie” qu’elle et son mari Travis Browne avaient chez eux, avant d’insister sur le fait que tout le monde devait “apprendre” de la situation.

Elle a dit: “Toutes plaisanteries à part, Trav et moi aimons prêcher sur la durabilité … Ce n’est pas seulement parce qu’il est bon pour l’environnement, bon pour notre santé et bon pour nos finances, mais c’est aussi bon d’être préparé.

“Si vous êtes prêt, pas de panique, et je pense que nous devrions tous apprendre de cette panique des coronavirus.

“Sois un peu plus préparé la prochaine fois, juste au cas où quelque chose de plus grave arriverait, tu sais?”

Mots clés: Ronda Rousey

Retour au flux

.