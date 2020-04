Ronnie appelle la situation une inspiration alors qu’ils se lient sur la réhabilitation sur la côte du New Jersey: vacances en famille

Mike “La situation” Sorrentino beaucoup manqué quand il était derrière les barreaux pour évasion fiscale – et costar Ronnie Ortiz-Magro était dans son esprit tout le temps.

À peu près au même moment où Sorrentino s’est enregistré en prison, Ronnie s’est rendu dans un centre de traitement pour faire face à la fois à sa dépression et à sa consommation d’alcool. Le nouvel épisode de jeudi “Côte du New Jersey: vacances en famille” les deux se sont assis ensemble pour la première fois depuis la libération de Mike et se sont liés au cours de leurs expériences de réadaptation.

“Tu as l’air bien, tu as l’air clair,” leur dit Mike alors que les deux s’asseyaient pour une conversation privée après un dîner en famille. “Je me sens bien”, a déclaré Ron.

“Je sais que vous avez suivi un traitement et quoi d’autre, mais je suis en prison depuis 8 mois, donc je ne sais pas ce qui s’est passé”, a poursuivi Mike. “J’aurais souhaité que je ne sois pas en prison pour que je puisse être là pour toi.”

Dans un confessionnal, Mike a dit qu’il “pensait toujours à Ron” pendant qu’il était dans le tintement, “parce que Ron est dans une bataille difficile pour le reste de sa vie.” Il a également promis d’être là pour son costar maintenant qu’il est à nouveau un homme libre.

“Cela a été un bon changement, certainement dans un meilleur endroit que l’an dernier”, a déclaré Ronnie à son coéquipier enthousiaste. Admettre que cela lui a pris quelques voyages pour se réadapter avant qu’il ne «le comprenne vraiment», Mike a dit qu’il était heureux que l’expérience ait été bénéfique pour Ron.

“Mon erreur était que je n’ai pas vraiment écouté quand je suis allé”, a poursuivi Sitch. “Mais si vous êtes allé et que vous avez écouté et appris certains des outils pour vivre votre meilleure vie et être votre meilleur moi, c’est inestimable.”

Cette conversation aurait eu lieu environ sept mois après la fin du traitement de Ronnie, la star de télé-réalité affirmant qu’il se sentait mieux et plus “lucide” depuis qu’il avait demandé de l’aide. Dans un confessionnal, il a appelé Mike “une telle inspiration” pour lui après avoir vu comment Sitch “s’est retourné” à la suite de ses propres luttes contre la toxicomanie.

“Le fait qu’il ait traversé ce qu’il a traversé et qu’il puisse garder une attitude positive quoi qu’il arrive, je veux être comme ça”, a ajouté Ron, “je veux être aussi heureux.”

La touchante conversation s’est terminée avec Mike disant à Ron de l’appeler à tout moment, pour n’importe quoi. “Je suis passé par des chaussures très similaires à vous”, a-t-il ajouté, “je suis très fier de vous.”

Malheureusement, il y a des problèmes pour Ronnie dans l’émission. Comme nous savons que cet épisode a été filmé juste après la sortie de prison de The Situation en septembre 2019, cette conversation aurait eu lieu peu de temps avant l’arrestation de Ronnie à Los Angeles, à la suite d’un combat explosif avec Jen Harley dans un Airbnb.

Il a d’abord été inculpé d’enlèvement criminel, de violence domestique, de brandissement d’une arme, de mise en danger d’enfants, de deux chefs de résistance à l’arrestation et de menaces de délits. Il a plaidé non coupable de toutes les accusations et les accusations d’enlèvement, d’armes et de menaces criminelles ont été abandonnées. L’affaire est en cours.

“Jersey Shore” est diffusé le jeudi sur MTV.