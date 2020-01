Ronnie Ortiz-Magro obtient une ordonnance d’interdiction à l’encontre de Jen Harley affirmant qu’elle l’a attaqué alors qu’il dormait

La star de Jersey Shore, Ronnie Ortiz-Magro, continue d’avoir des problèmes avec sa petite amie à plusieurs reprises, Jen Harley. Il fait toujours face à des accusations d’un incident précédent entre eux.

Maintenant, il prétend qu’elle l’a attaqué alors qu’il dormait et a reçu une ordonnance d’interdiction. En savoir plus sur le dernier incident présumé et ce que son avocat a à dire.

Ronnie Ortiz-Magro fait face à plusieurs accusations suite à un incident précédent avec Jen Harley

Ronnie Ortiz-Magro de «Jersey Shore» | Lou Rocco / Walt Disney Television via .

Ortiz-Magro et Harley étaient dans un Airbnb avec leur fille, Ariana, le 4 octobre lorsque la police a été appelée. TMZ a indiqué qu’il avait pourchassé Harley avec un couteau avant de s’enfermer dans la propriété avec Ariana. La police s’est rendue sur les lieux et a chargé la star de télé-réalité. Ortiz-Magro a ensuite été libéré après que sa caution ait été fixée à 100 000 $.

L’avocat de la star de Jersey Shore, Scott E. Leemon a fait une déclaration en réponse au reportage de cette nuit. “Le reportage de l’incident présumé concernant Ronnie Magro hier est basé sur de la pure spéculation et des insinuations”, a déclaré Leemon à Entertainment Tonight. «Nous menons actuellement notre propre enquête et nous n’aurons plus de commentaires avant la fin de cette enquête.»

Il a été accusé d’avoir brandi une arme, d’avoir mis en danger un enfant, d’avoir résisté à une arrestation, de menaces criminelles, de faux emprisonnement et d’avoir résisté à une arrestation. La star de la réalité a plaidé non coupable.

Son avocat affirme que Harley l’a attaqué

Les parents ne s’entendent toujours pas. Les avocats d’Ortiz-Magro, Scott E. Leemon et Leonard Levine ont fait une déclaration affirmant que Harley l’avait attaqué.

La déclaration faite à Us Weekly affirme qu’elle “est entrée dans sa maison pendant qu’il dormait et a commencé à l’agresser violemment” le 11 janvier. “Ronnie a immédiatement appelé le département de police de Las Vegas et déposé une plainte pour violence domestique contre Jennifer”, a affirmé le communiqué. “Alors, ce matin [Wednesday, January 15], juge au tribunal de la famille du tribunal de district de Clark County (Las Vegas, NV), division de la famille, a accordé à Ronnie une ordonnance d’urgence pour la protection contre la violence domestique. Cette ordonnance d’urgence est en vigueur jusqu’au 25 février 2020. »

Selon TMZ, Ortiz-Magro a affirmé que Harley l’avait frappé au visage. Il a dit qu’il était rentré chez lui à Las Vegas après une séance photo pour dormir et que Harley l’avait accusé de tricherie parce que le maquillage d’une autre femme était à la poubelle.

Harley aurait tenté de le frapper dans les yeux et de le frapper à plusieurs reprises au visage. Ortiz-Magro aurait subi des coupures et des ecchymoses après l’incident. Il aurait également enflé sous son œil droit. Harley n’a pas été arrêté et n’était pas présent à la résidence lorsque la police est arrivée. Une enquête est toujours en cours sur les allégations.

L’avocat de Harley affirme qu’il a violé une ordonnance d’interdiction

Harley est représentée par Lisa Bloom. Bloom a affirmé que la star de télé-réalité avait violé un ordre dans une déclaration donnée à TMZ.

La déclaration se lit comme suit: «Le contact que Ronnie Ortiz a eu récemment avec Jen Harley constituait une violation de l’ordonnance d’interdiction en vigueur à son encontre. Nous n’avons reçu aucune ordonnance d’interdiction à son encontre, et si Jenn en reçoit une, nous nous y opposerons. Jenn veut juste élever son bébé en paix. »

Ortiz-Magro et Harley ont évité de parler publiquement de leur situation juridique. Cependant, ils ont tous deux publié récemment sur les réseaux sociaux des informations sur les changements et les progrès réalisés avant ce dernier incident.