Rosario Dawson en quarantaine loin de son petit ami Cory Booker

Rosario Dawson ne passe pas la quarantaine avec son petit ami Cory Booker, et est plutôt à “des milliers de kilomètres” de s’occuper de ses parents.

L’actrice de 40 ans s’occupe de son père à haut risque pendant la pandémie de coronavirus, et a donc dû passer son temps à s’isoler à des milliers de kilomètres de son petit ami Cory, qui travaille à Washington D.C.

Rosario a révélé: “Nous sommes à des milliers de kilomètres les uns des autres. C’est tellement difficile. C’était en quelque sorte le dévouement pendant cette quarantaine de prendre soin de [my dad], tandis que [Cory] était toujours à D.C., travaillant sur le plan de relance. ”

L’actrice de «Briarpatch» a également avoué qu’elle et Cory – qui est un sénateur du New Jersey – étaient censées avoir leurs «plus longues vacances de tous les temps» ce mois-ci, mais les plans ont été interrompus en raison de la crise sanitaire mondiale.

Elle a ajouté: “Il a fait campagne toute l’année et cela ne fait que quelques mois que nous avons commencé à sortir ensemble. Nous n’avons donc pas vraiment passé un très bon moment ensemble à cause de notre travail et de notre famille et de toutes les autres choses. Cela a fini par être ce qui était censé être notre plus longue période ensemble, [is] maintenant notre plus longue période en dehors les uns des autres. Donc, ça a vraiment été très difficile. ”

Et Rosario ne sait pas quand elle pourra revoir le politicien de 50 ans, car leurs projets de se réunir en été sont maintenant également en suspens.

Elle a dit: “Nous devons juste prendre des décisions très prudentes concernant le déménagement … Mes deux parents sont à haut risque, donc je veux juste faire tout et tout ce que nous pouvons au cours de la prochaine année ou de l’année et demie, quelle que soit la période, d’être aussi sûr que possible. Il est difficile de penser à quand nous allons reprendre l’avion et faire tout ce qui était prévu. Comme les plans, quels sont-ils? Nous le prenons tous les jours à la fois. ”

Mais le couple ne laissera pas la longue distance gâcher leur romance, car Rosario a insisté sur le fait que Cory était “très doux et très favorable” pendant les temps difficiles.

S’adressant à «Entertainment Tonight», elle a déclaré: «Il a marathonné tout« Jane the Virgin ». Il a vu chaque épisode juste parce qu’il voulait voir les deux dernières saisons avec moi. Donc, ça a été très doux. Il a été très encourageant et très de soutien.

“Il est juste un bon gars, vraiment bon à travers et à travers. Pour le voir, et être témoin de lui, et l’aimer à travers des étapes incroyables et puissantes de sa vie au cours de la dernière année … [it’s] été incroyable de voir à quel point son énergie est inébranlable. C’est puissant. “

