Rosario Dawson promet d’abandonner l’alcool et la marijuana

Rosario Dawson a promis de renoncer à l’alcool et à la marijuana pour 2020, car elle veut se “nettoyer”, en particulier à la suite de la chirurgie de son père pour un cancer du pancréas.

L’actrice de 40 ans veut “nettoyer” son corps pendant les 12 prochains mois après que son père a subi une opération pour un cancer du pancréas à la fin de l’année dernière, et a déclaré qu’une partie de son nouveau mode de vie sain impliquera de couper complètement l’alcool et les mauvaises herbes de son alimentation.

Elle a dit: “Je me sens tellement contaminée par la planète, et en voyant mon père traverser ce voyage, je veux nettoyer mon corps. Je veux avoir le plus de clarté possible et être très intentionnel chaque jour.”

La star de ‘Zombieland: Double Tap’ veut être “présente” pour les “moments” importants de la vie de son père, car elle a réalisé que le temps passe “si vite”.

Elle a ajouté: “Tant de vie s’est passée si vite. Mais les moments avec mon père – juste, comme un repas – sont la chose la plus étonnante.

“Je veux être présent. Cela me réveille à aimer vraiment ma vie et donc à être d’accord avec le bon, le mauvais et le laid.”

Rosario a également parlé de sa romance avec l’homme politique et ancien candidat à la présidentielle Cory Booker, car elle a déclaré que le couple était “excité” par leur avenir.

S’adressant au magazine Women’s Health, elle a jailli: “Nous sommes ravis de ce que nous pouvons créer ensemble … Je ressens beaucoup de vie devant nous. C’est magnifique de se sentir nourri et pris en charge. Je n’ai jamais été aussi proche de quelqu’un. Nous nous assurons de nous connecter. C’est quelque chose que je tenais pour acquis dans le passé. ”

Pendant ce temps, Cory a déclaré l’année dernière qu’il se sentait “très, très heureux” de sortir avec Rosario.

Il a expliqué: “Alors que notre relation se développe, c’est difficile, mais elle est une personne si profondément émouvante.

“Et m’a déjà appris beaucoup de leçons sur l’amour. Parfois, vous montrez la plus grande force lorsque vous vous rendez vulnérable.

“Elle a vraiment cet esprit nourricier qui m’a rendu plus courageux non seulement dans l’amour que je projette et que je veux voir dans notre pays, mais je pense que dans nos propres relations personnelles, aimer plus sans peur.

“Je suis très, très chanceux d’être avec quelqu’un qui fait de moi une meilleure personne.”

