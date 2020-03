Rosario Dawson rejoint la saison 2 de Mandalorian, jouera ce personnage Star Wars préféré des fans

“Le Mandalorien” a ajouté une autre actrice A-list et un célèbre “Guerres des étoiles” personnage pour sa prochaine saison.

Selon Variété le vendredi, Rosario Dawson a rejoint la saison 2 du Disney Plus “Star Wars”, une série dérivée et incarnera le personnage préféré des fans d’Ahsoka Tano, l’apprenti Jedi padawan d’Anakin Skywalker.

Tano, qui fait partie des spéciaux étrangers Togruta, a été co-créé par George Lucas et Dave Filoni. Tano de Dawson sera la première apparition en direct du personnage car elle n’a été présentée que dans les séries télévisées animées “Star Wars: The Clone Wars” et “Star Wars: Rebels”.

Les deux spectacles ont été co-créés par Dave Filoni, qui est également scénariste, réalisateur et producteur exécutif sur “The Mandalorian”.

“The Mandalorian”, qui se déroule cinq ans après les événements de “Return of the Jedi”, mais avant l’action de “The Force Awakens”, suit les aventures d’un chasseur de primes (Pedro Pascal) comme il protège le bébé Yoda sensible à la force des griffes de l’Empire impérial.

La saison 1 s’est terminée avec Mando et son petit copain adorable s’envolant dans la galaxie à la recherche de la planète natale de Baby Yoda.

Plus tôt cette année, le créateur Jon Favreau a confirmé la saison 2 de “The Mandalorian” va frapper Disney Plus cet automne.

