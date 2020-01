Rosario Dawson révèle la chose la plus difficile à propos de la datation Cory Booker

Quelque part dans l’un de nos univers alternatifs, Cory Booker pourrait être président et Rosario Dawson a fini par devenir la première dame des États-Unis. Peut-être que ce n’est que dans la réalité alternative la plus obscure, mais cela aurait pu se produire dans un monde qui n’aurait pas eu à combattre Donald Trump et un million d’autres candidats démocrates.

Maintenant que Booker est sorti de la course de son propre gré, il semble que sa petite amie stable, Dawson, soit un peu soulagée. Elle serait un certain type en ce qui concerne les relations, et cela aurait pu faire s’effondrer leur union si les choses s’étaient passées avec la course présidentielle de Booker.

D’un autre côté, si les deux hommes s’étaient mariés et avaient remporté la Maison Blanche, ils auraient peut-être rapporté quelque chose dont nous devons voir davantage: une véritable affection entre une première dame et le président.

Rosario Dawson n’aime pas les relations à longue distance

Rosario Dawson | Rich Fury / .

Quand Dawson a été interviewé récemment par Yahoo! lors de la tournée de presse de la Television Critics ’Association, elle a révélé des choses intéressantes sur ce qui a rendu sa relation avec Booker si excitante. Cependant, il y a tout lieu de croire qu’ils ne seraient peut-être pas restés ensemble, car elle a reconnu qu’il avait été difficile de vivre sur les côtes opposées l’année dernière.

Ils ont toujours travaillé dur pour être ensemble autant que possible. Cela ne fonctionnait parfois pas si Dawson devait être employé quelque part et que Booker devait faire campagne dans une ville spécifique.

Dawson a révélé une chose: elle exprime son amour physiquement, en particulier en étant une étreinte. C’est pourquoi elle n’est pas nécessairement triste, Booker a abandonné afin qu’ils puissent enfin passer plus de temps à faire des choses.

Dawson a exprimé son soutien émotionnel à Booker dans un tweet immédiatement après que ce dernier a annoncé qu’il suspendait sa campagne. Les deux ont clairement un lien étroit, ce qui ouvre la porte sur la question de savoir si les relations sont plus importantes que la politique.

Il semble que Cory Booker et Rosario Dawson aient tout en commun

Sur la base des commentaires de Dawson ci-dessus, elle et Booker sont le match romantique de rêve. Ils aiment les mêmes livres, musique et films, ce qui rend leur vie personnelle toujours épanouissante.

Bien qu’elle admette qu’ils parlent tous les deux de politique au cours des conversations, ce n’est pas un barrage constant. Les fans de Dawson sont sans aucun doute ravis d’entendre cela à une époque où la politique est devenue un marathon de débat 24h / 24 et 7j / 7. Savoir qu’ils peuvent passer du temps à réfléchir à d’autres choses vaut sans doute l’abandon de la candidature à la présidence.

Non pas qu’il n’y ait toujours pas de rêves d’avoir un autre couple afro-américain à la Maison Blanche. Néanmoins, ce que Booker et Dawson ont est quelque chose de très rare, en effet, d’avoir une relation pouvant durer toute une vie.

Après tout, combien de couples sont capables de s’intéresser autant aux mêmes choses et d’apprécier autant la compagnie de chacun?

La grande question, cependant: Cory Booker soutiendrait-il Rosario Dawson soutenant Bernie Sanders?

Mon amour, je suis toujours impressionné par la façon dont vous dégagez une telle grâce et civilité tout en exprimant votre passion et votre éclat en réponse à ces temps tumultueux. Je suis tellement reconnaissant pour votre voix et votre dévouement. Votre amour… https://t.co/rNQ8WGV0gc

– Rosario Dawson (@rosariodawson) 15 janvier 2020

De nouvelles discussions se préparent maintenant sur le soutien de Dawson à Bernie Sanders pour la présidence, comme elle l’a fait lors de la saison électorale de 2016. Au départ, elle a soutenu Booker lui-même lorsqu’il a annoncé sa candidature à la présidence au début de l’année dernière.

Plus tôt, Dawson a dit qu’elle n’allait pas soutenir un candidat en particulier. Maintenant que son petit ami sérieux est sorti, qu’est-ce que cela signifie pour elle en 2020? Vont-ils tous les deux se distancier de la politique jusqu’à la fin des élections de 2020, ou finiront-ils par soutenir le candidat démocrate plus tard cette année?

Bien que Dawson ait été un défenseur de Sanders dans le passé, peut-être que cela ne tiendra pas le coup cette fois en raison de certaines controverses au sujet du sénateur. Non pas qu’elle n’ait pas suggéré de soutenir l’électorat en général pour les démocrates.

Nul doute qu’ils soutiendront tous les deux le candidat final. Néanmoins, ne les blâmez pas de vouloir appuyer sur le bouton d’échappement de la politique pendant un certain temps. La plupart des relations amoureuses feraient tellement mieux si la politique était en attente prolongée.