Rosario Dawson sur le déballage de son propre traumatisme infantile, l’abandon de l’herbe et de l’alcool

En train de voir un thérapeute familial pour assurer un lien fort avec sa fille adoptive, Rosario Dawson a appris à gérer sa propre enfance difficile.

C’est en 2018 que l’actrice, âgée de 40 ans, a commencé à parler du viol et des violences sexuelles lorsqu’elle était enfant.

“J’ai tellement appris sur les traumatismes et j’ai commencé à regarder les miens”, a déclaré la star de “Briarpatch” dans le numéro de mars de Santé des femmes, notant que des séances avec sa fille de 17 ans l’ont inspirée à trouver un thérapeute pour des séances en solo. «Mon endroit de prédilection était en colère», a-t-elle expliqué sur la façon dont elle canalisait ses émotions. “Je veux arrêter ça.”

Rosario dit que lorsqu’elle a ramené une maison d’Isabella alors âgée de 11 ans en 2014, “elle était une personne très entière. Nous construisons encore la confiance.”

Avec la récente maladie de son père, l’actrice est entrée en 2020 en voulant être aussi propre physiquement et mentalement présente que possible.

“Je me sens tellement contaminée par la planète”, a-t-elle déclaré. “Je veux nettoyer mon corps. Je veux avoir autant de clarté que possible et être très intentionnel au quotidien.”

Bien qu’elle ait l’intention de rester fidèle à sa parole – de s’éloigner de l’alcool et des mauvaises herbes dans le cadre de sa résolution du Nouvel An – Dawson pourrait faire une exception en avril, en disant: [as in April 2020] pourrait être le mois où je CBD. “

Selon l’actrice, le choix de renoncer aux indulgences a été influencé par la bataille de son père contre le cancer du pancréas, pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale l’année dernière.

“Une grande partie de la vie s’est passée si vite. Mais les moments avec mon père, comme un repas, sont la chose la plus étonnante”, a-t-elle déclaré. “Je veux être présent. Cela me réveille à aimer vraiment ma vie et donc à être d’accord avec le bon, le mauvais et le laid.”

“J’ai cette énergie de la côte Est, allez, allez, allez”, a-t-elle ajouté. “Mais c’est vraiment beau quand tu prends ton temps.”

Dawson a déclaré que depuis qu’elle avait fait de la santé de son père une priorité dans sa vie, elle s’était fait un point d’honneur de prioriser la sienne.

“Je vais prendre un bain ou faire un masque facial ou lire quelque chose de poétique qui est juste pour moi”, a-t-elle déclaré à propos de son nouvel amour des soins personnels. “Ce n’est que ces dernières années que je me suis dit:” Laissez-moi me faire masser “. C’est en fait nécessaire. Si je ne donne pas la priorité à la pleine conscience, je ne serai pas là pour tout le monde comme je dois l’être. “

Mais elle fait plus que simplement mettre de côté des substances psychotropes et se dorloter; Dawson s’engage également à suivre un régime principalement végétalien et à faire de l’exercice régulièrement.

“Je vais danser dans ma maison pendant des heures sur de l’Afrobeat, de la musique des années 80 ou de la house et je transpire. Faire une longue randonnée et parler avec quelqu’un – je peux le faire n’importe quel jour de la semaine”, a-t-elle expliqué, ajoutant que même si elle suit un régime strict, elle se laissera toujours tenter par un “sandwich au beurre d’arachide et à la gelée” de temps en temps.

Le numéro de mars de Women’s Health sort le 11 février.

