Rosario Dawson trouve qu’il est «effrayant» de sortir avec un politicien

2020-02-05 21:30:04

Rosario Dawson a admis qu’elle était terrifiée d’être avec quelqu’un en politique parce qu’elle est une “personne sauvage”.

Rosario Dawson trouve “effrayant” de sortir avec un politicien.

L’actrice de 40 ans a confirmé qu’elle était en couple avec le sénateur du New Jersey, Cory Booker, qui s’est porté candidat à la présidence en 2020, au début de l’année dernière et, bien qu’ils soient extrêmement aimés, elle a admis qu’elle était préoccupée par leur avenir car elle est un peu une “personne sauvage” et cela ne se mélange pas bien avec la politique.

S’exprimant dans le nouveau numéro du magazine Women’s Health, elle a déclaré: “On pourrait me demander de servir mon pays, et cela me fait peur parce que je suis une personne sauvage.”

Leurs horaires chargés signifient qu’ils passent souvent la nuit loin les uns des autres, mais Cory, 50 ans, a une façon spéciale de la faire se sentir aimée quand il est séparé d’elle.

La star de ‘Rent’ a expliqué: “Chaque matin où nous ne nous réveillons pas ensemble, il m’envoie une chanson, ce qui signifie que chaque matin, il garde notre relation dans son esprit et son cœur pendant quelques minutes avant de s’en aller dans son grand journée.”

Pendant ce temps, Cory a déclaré l’année dernière qu’il se sentait “très, très heureux” de sortir avec Rosario.

Il a expliqué: “Au fur et à mesure que notre relation se développe, c’est difficile, mais c’est une personne si profondément émouvante. Et elle m’a déjà appris beaucoup de leçons sur l’amour. Parfois, vous montrez la plus grande force lorsque vous vous rendez vulnérable.

“Elle a vraiment cet esprit nourricier qui m’a rendu plus courageux non seulement dans l’amour que je projette et que je veux voir dans notre pays, mais je pense que dans nos propres relations personnelles, aimer plus sans peur.

“Je suis très, très chanceux d’être avec quelqu’un qui fait de moi une meilleure personne.”

Rosario a précédemment déclaré qu’elle était “reconnaissante” d’avoir fait l’amour à quelqu’un qu’elle “respectait”.

Elle a dit: “Je suis juste reconnaissante d’être avec quelqu’un que je respecte, aime et admire tant.”

La confirmation de la romance de la star de “Daredevil” intervient après que Cory est apparu sur “The Breakfast Club” en mars dernier et a annoncé qu’il sortait avec une femme mystérieuse.

Il a dit à l’époque: “J’ai un huée.”

Mots clés: Rosario Dawson, Cory Booker

Retour au flux

.