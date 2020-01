Rose Byrne exhorte les gens à faire un don pour lutter contre les feux de brousse australiens

2020-01-07 09:30:05

Rose Byrne a exhorté les gens à faire un don pour lutter contre les feux de brousse australiens.

La star des «demoiselles d’honneur» a demandé aux gens de donner tout ce qu’ils pouvaient pour soutenir les gens sur la ligne de front luttant contre les feux de brousse dévastateurs.

Sensibilisant lors de son apparition sur Good Morning America, elle a déclaré: “C’est le pire de l’histoire. Les gens perdent leurs maisons. Plus d’un demi-milliard d’animaux sauvages ont été tués. Si vous avez des moyens, un dollar, pour faire un don, pour aider il y a des services incroyables là-bas. Vous pouvez aller sur ma page Instagram. Merci à toutes les personnes qui font tout le travail à la maison en essayant d’arrêter cela. C’est vraiment très mauvais. ”

Pendant ce temps, Chris Hemsworth a fait don de 1 million de dollars pour la lutte en cours contre les feux de brousse «dévastateurs» en Australie.

L’acteur australien a partagé sur Instagram: “Salut tout le monde. Comme vous, je veux soutenir la lutte contre les feux de brousse ici en Australie. Ma famille et moi contribuons un million de dollars. J’espère que vous pourrez vous aussi participer. Chaque centime compte donc peu importe vous pouvez rassembler est grandement apprécié.

“Dans ma biographie, j’ai ajouté des liens pour soutenir les pompiers, les organisations et les organismes de bienfaisance qui travaillent d’arrache-pied pour fournir un soutien et un soulagement en cette période dévastatrice et difficile.” Au-delà de la reconnaissance à tous à travers le monde pour leurs voeux et dons. Cela fait vraiment une différence, alors creusez profondément! Je t’aime. (sic) ”

La star de 36 ans a déclaré qu’elle était “vraiment encore au courant” et a déclaré qu’elle allait faire face à “de nombreux défis”.

Dans le clip qui l’accompagne, il a ajouté: “Hé, les gars, comme vous le savez bien, les feux de brousse en Australie ont causé des ravages massifs. Ils continuent de brûler, il fait plus chaud sur le chemin, nous sommes vraiment encore dans le vif du sujet ici, ainsi que de nombreux temps difficiles à venir. “

