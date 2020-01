Rose: l’Australie est ma deuxième maison

2020-01-17 02:30:04

Pink considère l’Australie comme sa “deuxième maison”, au milieu des incendies “terrifiants” qui ravagent le pays.

Pink considère l’Australie comme sa “deuxième maison”, au milieu des incendies “terrifiants” qui ravagent le pays.

La chanteuse «Just Give Me A Reason» et son mari Carey Hart ont déjà fait un don de 500 000 $ pour aider les services d’incendie locaux en Australie à lutter contre les incendies dévastateurs, et Pink a maintenant déclaré que sa décision de faire un don venait parce qu’elle voulait «faire la bonne chose “Pour le pays, elle considère sa maison loin de chez elle.

Pink, 40 ans, était également déterminée à montrer à ses enfants – Willow, 8 ans et Jameson, 3 ans – comment “s’impliquer en tant que civil ordinaire”.

Elle a expliqué: “Je peux montrer [my kids] par l’exemple de la façon dont vous pouvez vous impliquer en tant que civil ordinaire et qu’une seule voix compte et que parfois vous devez vous exprimer et rester seul et vous battre pour ce en quoi vous croyez. L’Australie est ma deuxième maison, donc c’était une évidence. Je suis californien et les incendies sont terrifiants, et vous devez faire la bonne chose. Vous devez être capable à la fin de la journée, vous regarder dans le miroir et établir un contact visuel et vous sentir bien dans votre peau. ”

Carey, 44 ans, partageait le même sentiment, ajoutant qu’ils «vivent une vie très chanceuse», ils estimaient qu’ils devraient «redonner» pour aider les gens qui traversent des moments difficiles.

Il a déclaré: “Nous vivons une vie très chanceuse. Je pense qu’il est extrêmement important dans notre foyer de redonner et de soutenir les gens, les animaux, les pays qui n’ont pas cette chance.”

Et la générosité du couple commence déjà à déteindre sur Willow, comme l’a dit Carey, le jeune est passionné par la collecte de fonds pour les animaux.

Il a ajouté au magazine Us Weekly: “Willow a pris la décision de vraiment aider à collecter des fonds pour différents animaux. Elle a fait des trucs pour toutes sortes de groupes d’animaux différents. Elle l’a fait tout seul.”

Mots clés: Rose, Carey Hart

Retour au flux

.