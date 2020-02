Rose McGowan craint que Harvey Weinstein n’engage un tueur à gages pour la tuer

Rose McGowan dit Harvey Weinstein est toujours une source de peur pour elle malgré sa condamnation cette semaine.

Lors d’un entretien avec “Bonjour la Grande-Bretagne“L’actrice a déclaré ouvertement qu’elle était l’une des premières femmes à avoir dénoncé une inconduite sexuelle contre le magnat du cinéma, qui a été reconnu coupable d’agression sexuelle criminelle et d’un chef de viol au troisième degré dans un tribunal de New York lundi.

“L’autre soir, je dois être honnête, j’étais assis à la maison et je pensais que je devrais faire la lessive et je me suis dit:” Oh, je me demande s’il est condamné, il engagera un tueur à gages pour me tuer “. “La femme de 46 ans a dit de la peur qu’elle vit toujours au quotidien.

Elle a ajouté: “Ce ne sont que des pensées désinvoltes de ma vie et c’est ce qui est si mal et si malade. Et c’est pourquoi j’ai lutté si dur pour que cela cesse.”

En octobre 2017, l’actrice “Charmed” a accusé Weinstein de l’avoir violée en 1997. Comme l’accusation de viol de McGowan découle d’un incident présumé d’il y a plus de 20 ans, elle ne correspond pas au délai de prescription pour les accusations criminelles. Weinstein a nié la plainte, et toutes les autres contre lui, affirmant que ses relations sexuelles étaient consensuelles.

“Pendant que nous parlons, des gens sont violés partout dans le monde et ils n’auront jamais de voix là-dedans. Je voulais venir et être la voix de ceux qui n’auront jamais la chance”, a-t-elle déclaré lors de l’entretien.

McGowan a déclaré aux hôtes qu’elle pensait que Weinstein allait être “exonéré” pendant le procès et qu’il n’y aurait jamais de justice.

“La dernière fois que j’avais réellement espéré, c’était juste avant que je ne le viole”, a-t-elle expliqué à propos de ses accusations, qui sont détaillées dans ses mémoires “Brave”.

Les hôtes ont discuté de la longue bataille de McGowan avec Weinstein même après qu’elle eut fait ses premières déclarations, car Weinstein était également accusé d’avoir tenté de faire taire ses accusateurs.

“Il est vraiment venu après moi. Lui et sa machine géante d’autres monstres, facilitateurs, gens qu’il a payés pour faire des choses ignobles – des choses qui semblent sortir d’un roman d’espionnage, mais c’était ma vie”, McGowan m’a dit.

“Pouvez-vous imaginer avoir quelque chose de si traumatisant et vous devez le garder isolé dans votre propre esprit, votre âme, votre corps? C’est une forme de torture brutale, tandis que l’autre personne accompagne joyeusement leur existence”, a-t-elle poursuivi.

Weinstein est détenu jusqu’à son audience de détermination de la peine le 11 mars et fait toujours face à des accusations d’agression sexuelle et de viol lors d’incidents distincts à Los Angeles.

“Je préférerais qu’il cesse d’exister, je pense que le monde serait mieux”, a déclaré McGowan lors de l’émission matinale d’ITV. “Je suis heureux qu’il y ait un prédateur en série de moins dans les rues parce que je peux vous dire que les gens ne seraient pas en sécurité s’il était absent.”

