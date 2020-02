Rose McGowan ne fermera pas Harvey Weinstein jusqu’à ce que «l’un de nous soit mort»

2020-02-25 21:30:04

Rose McGowan ne pense pas qu’elle obtiendra la clôture de ses allégations de Harvey Weinstein jusqu’à ce que “l’un des [them] est mort”.

Rose McGowan ne pense pas qu’elle obtiendra la clôture de ses allégations de Harvey Weinstein jusqu’à ce que “l’un des [them] est mort”.

La star de “ Charmed ” a été l’une des premières femmes à accuser Weinstein d’agression sexuelle lorsqu’elle a allégué en 2017 qu’il l’avait violée en 1997, et bien que le magnat du cinéma en disgrâce ait récemment été reconnu coupable de viol au troisième degré et d’un premier degré acte sexuel criminel dans son procès pour agression sexuelle à Manhattan, Rose ne pense pas que la condamnation lui apportera beaucoup de clôture.

Dans une interview sur le podcast “Shut Up Evan” – qui a été enregistré quelques jours avant le verdict de culpabilité de Weinstein – on lui a demandé si le procès lui apportait un sentiment de finalité dans sa propre histoire, et elle a déclaré: “Probablement pas avant d’avoir mort maintenant.

“J’ai l’impression que lui et moi sommes attachés dans cette bataille jusqu’à ce que l’un de nous soit mort. C’est comme ça que ça se passe. Energétiquement, nous sommes comme juste enfermés. C’est un sentiment vraiment dégoûtant. J’adorerais pouvoir être comme d’autres personnes et vivre ma vie. Ce serait vraiment bien, tu sais? ”

Rose s’est depuis prononcée à la suite de la condamnation de Weinstein, qui l’a vu acquitté de trois chefs d’accusation, dont le plus grave pour agression sexuelle prédatrice.

L’actrice a admis qu’elle craignait que Weinstein soit “exonéré” et a qualifié ses condamnations de “grande victoire” pour ses victimes présumées.

Elle a déclaré: “C’est une énorme victoire pour nous tous qui avons déjà été touchés par Harvey Weinstein. Cela affecte tellement de personnes. C’est un grand moment. Je pensais qu’il allait être exonéré. Je n’ai jamais vraiment espéré que vous voyez.

“Je me suis rendu compte que la dernière fois que j’avais de l’espoir, c’était juste avant d’être violé par lui et que c’était devenu une survie. Je n’avais plus d’espoir mais pas à cause du jury, je suis très reconnaissant à ce jury d’être allé plus loin que la plupart des jurés se retrouvent dans des affaires de viol. J’étais inquiet, il est difficile d’en parler publiquement sans être poursuivi. Mais c’est un moment extraordinaire et un moment décisif. C’est une situation sans fin. ”

Et l’actrice de 46 ans estime que la société lui a appris à attendre très “peu” en raison de l’échec de la plupart des cas de viol.

Elle a ajouté: “C’est une réalisation incroyable d’avoir une femme qui a été violée par un accusateur au tribunal et qui a dit:” Vous m’avez fait ça. ”

“C’est un privilège. Il y a un nombre incroyable de victimes qui ne reçoivent jamais aucune mesure de justice. Donc, je l’ai trouvé, nous gagnions même en le plaidant devant le tribunal. C’est le peu qu’on nous a appris à attendre.”

Mots clés: Rose McGowan, Harvey Weinstein

Retour au flux

.