Rose McGowan sent le poids des épaules après le verdict de culpabilité de Harvey Weinstein

Rose McGowan s’est sentie comme si elle avait “500 000 livres levées des épaules” quand Harvey Weinstein a été reconnu coupable de viol au troisième degré et d’acte sexuel criminel au premier degré.

Rose McGowan avait l’impression d’avoir «500 000 livres levées des épaules» lorsque Harvey Weinstein a été reconnu coupable.

La star de “ Charmed ” a été l’un des accusateurs les plus en vue du magnat du cinéma – qui a été reconnu coupable de viol au troisième degré et d’acte sexuel criminel au premier degré dans son procès pour agression sexuelle à Manhattan, New York City – et maintenant il a été reconnu coupable des crimes, elle sent un poids énorme sur elle.

S’adressant au Guardian, elle a déclaré: “Tout le monde s’attendait à ce qu’il s’en aille, y compris moi. D’après mon expérience avec ce genre de choses, ses défenses étaient si solides. Les deux cas qui ont été retenus n’ont jamais été poursuivis avec succès devant un tribunal. . Et aussi, je suis juste une femme. Nous nous attendons à n’avoir absolument rien. Nous sommes tellement habitués à être largués que pourquoi quelqu’un nous croirait? … Je me sentais comme si j’avais environ 500 000 lb levé de mes épaules. Je savais que je fonctionnais à un niveau d’anxiété très élevé, vraiment depuis trois ans, et pour que ce fardeau soit levé, j’avais l’impression que mes cellules se dissolvaient. ”

Pendant ce temps, Rose a précédemment admis qu’elle ne pensait pas qu’elle obtiendrait la clôture de ses allégations de Harvey Weinstein jusqu’à ce que “l’un d’eux soit mort”.

On lui a demandé si le procès lui apportait un sentiment de finalité dans sa propre histoire, et elle a répondu: “Probablement pas jusqu’à ce qu’il soit mort maintenant. J’ai l’impression que lui et moi sommes attachés dans cette bataille ensemble jusqu’à ce que l’un de nous soit mort. va. Energétiquement, nous sommes comme juste enfermé. C’est un sentiment vraiment dégoûtant. J’aimerais juste pouvoir être comme les autres et vivre ma vie. Ce serait vraiment sympa, tu sais? ”

Rose a également pris la parole à la suite de la condamnation de Weinstein, car elle a admis qu’elle craignait d’être “exonéré”.

Elle a déclaré: “C’est une énorme victoire pour nous tous qui avons déjà été touchés par Harvey Weinstein. Cela affecte tellement de personnes. C’est un grand moment. Je pensais qu’il allait être exonéré. Je n’ai jamais vraiment espéré que vous voyez. Je me suis rendu compte la dernière fois que j’ai eu de l’espoir, c’était juste avant d’être violé par lui et après c’est devenu une survie. Je n’avais plus d’espoir mais pas à cause du jury, je suis très reconnaissant à ce jury d’avoir pu aller plus loin que la plupart des jurés dans les cas de viol. J’étais inquiet, il est difficile d’en parler publiquement sans être poursuivi. Mais c’est un moment extraordinaire et un tournant décisif. C’est une situation sans fin. “

