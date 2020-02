Rosie Huntington-Whiteley & # 039; apprenant constamment & # 039;

Rosie Huntington-Whiteley «apprend constamment» en tant que parent de son fils de deux ans, Jack.

La mannequin et actrice de 32 ans a un fils de deux ans, Jack, avec son fiancé Jason Statham et elle et l’acteur “Transporter” partagent souvent de petits moments de “triomphe” quand ils sentent que les choses vont bien avec le tout-petit. .

Elle a déclaré: “Vous apprenez constamment et certains jours, vous faites quelque chose qui ressemble à un triomphe et vous partagez ce regard à travers la pièce.”

Maintenant que Jack vieillit, Rosie a envisagé une courte pause avec ses amis et bien qu’elle se sente coupable à l’idée, elle est reconnaissante que l’actrice de «The Meg» soit toujours «si favorable» à ses plans.

Elle a déclaré au magazine Harper’s Bazaar en Australie: “J’en ai parlé à Jason l’autre jour et il a dit:” Allez-y. Je serai ici avec Jack, donc pas besoin de se sentir coupable. Amusez-vous. ”

“Quelle merveilleuse chose pour un partenaire. Je me sens vraiment, incroyablement reconnaissant qu’il soit si favorable.”

La fondatrice de Rose Inc. est très occupée à élever son fils et à jongler avec ses divers engagements professionnels, mais elle ne se sent pas dépassée.

Lorsqu’on lui a demandé si les choses devenaient trop, elle a répondu: “Pas du tout. J’ai toujours eu l’impression de pouvoir faire tout ce que je pensais.”

Et la star de “ Mad Max: Fury Road ” est beaucoup plus sélective sur ses mouvements de carrière ces jours-ci.

Elle a déclaré: “Dans la vingtaine, il n’y avait pas beaucoup de stratégie derrière ce que je faisais.

«J’ai eu de la chance de travailler. Ces jours-ci, j’ai tendance à dire plus souvent que oui, ce qui est un changement. Je ne viens pas de beaucoup, donc ça a été un processus de se débarrasser de cet état d’esprit de la main à la bouche et vraiment penser à où je veux être dans cinq ou dix ans. “

