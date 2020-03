Rosie Huntington-Whiteley: s’isoler avec un tout-petit est un «défi»

2020-03-26 23:30:04

Rosie Huntington-Whiteley dit que s’isoler avec son fils de deux ans peut être un “vrai défi”, car il est difficile de le divertir à l’intérieur.

Rosie Huntington-Whiteley dit que s’isoler avec son fils de deux ans peut être un “vrai défi”.

La mannequin de 32 ans reste actuellement à la maison avec son mari Jason Statham et leur fils Jack au milieu de la pandémie de coronavirus, mais a déclaré qu’il était souvent plus facile de dire que de faire pour divertir le tout-petit chaque jour sans sortir.

Elle a dit: “Je suis chez moi à Los Angeles avec Jason et notre fils, Jack. Je travaille de chez moi et je me sens chanceuse de pouvoir le faire car je me rends compte que beaucoup de gens ne peuvent pas travailler à distance ou ont perdu C’est déchirant et mon cœur va à tous ceux qui sont touchés de cette façon.

“Quand je ne travaille pas, je passe mon temps à essayer de trouver comment divertir un enfant de deux ans à l’intérieur, ce qui est un vrai défi, je dois dire. Je cuisine aussi beaucoup plus, qui peut ou non être une bonne chose pour ceux qui doivent en manger! J’ai aussi une liste de choses à faire comme réorganiser mon garde-manger et accrocher des photos de famille dans notre couloir. ”

Et ce n’est pas facile de travailler à la maison quand il y a un tout-petit qui court partout, car Rosie dit qu’elle a essayé de filmer du contenu pour Instagram et YouTube, mais continue d’être interrompue.

Elle a ajouté: “Je pense à des moyens de filmer du contenu à la maison pour mon Instagram et YouTube et de rester engagé avec ma communauté. J’ai eu beaucoup de demandes de routines de beauté à la maison, donc je l’espère, je vais tirer quelque chose dans les prochains jours Il y a quelques jours, j’ai essayé de tirer quelque chose et mon fils est entré en hurlant à travers la porte de ma salle de bain, alors nous verrons comment ça se passera la prochaine fois!

Rosie a également partagé un message de remerciement pour les professionnels de la santé qui travaillent sans relâche pour sauver des vies dans le contexte de la crise sanitaire mondiale.

Dans une interview pour son site Web, Rose Inc., elle a déclaré: «Je suis reconnaissante à tous les membres de la communauté des soins de santé pour leurs heures inlassables et leur travail acharné. C’est vraiment admirable et je suis profondément reconnaissant du fait qu’ils se mettent en danger pour le plus grand bien.”

Mots clés: Rosie Huntington-Whiteley, Jason Statham

Retour au flux

.