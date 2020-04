2020-04-17 23:30:07

Rosie Huntington-Whiteley veut plus d’enfants avec son partenaire Jason Statham.

Rosie Huntington-Whiteley veut plus d’enfants.

Le mannequin – qui a un fils de deux ans, Jack Oscar – adorerait avoir plus d’enfants avec son partenaire Jason Statham.

S’exprimant dans un Q & A, elle a dit: “Oui, nous aimerions.”

La star de 32 ans a également révélé que Jack se portait bien.

Donnant une mise à jour, elle a partagé: “Nous avons la chance de profiter de beaucoup de temps en famille ensemble en ce moment. Il aura trois ans dans quelques mois, ce que je ne peux pas croire. Actuellement, nous essayons de nous entraîner!”

Rosie est “vraiment fière” Jack a un “vrai accent anglais”.

Elle a ajouté: “Je suis vraiment fière de dire que Jack a un vrai accent anglais. Il a la même voix forte et explosive que Jason. Il me ressemble beaucoup quand j’étais jeune mais avec la couleur des yeux de Jason.”

Pendant ce temps, la beauté blonde a précédemment admis s’isoler avec son fils de deux ans peut être un “vrai défi”.

Elle a dit: “Je suis chez moi à Los Angeles avec Jason et notre fils, Jack. Je travaille de chez moi et je me sens chanceuse de pouvoir le faire car je me rends compte que beaucoup de gens ne peuvent pas travailler à distance ou ont perdu leur travail. C’est déchirant et mon cœur va à tous ceux qui sont touchés de cette façon. Quand je ne travaille pas, je passe mon temps à essayer de comprendre comment divertir un enfant de deux ans à l’intérieur, ce qui est un vrai défi, je dois Je cuisine aussi beaucoup plus, ce qui peut ou non être une bonne chose pour ceux qui doivent le manger! J’ai aussi une liste de choses à faire comme réorganiser mon garde-manger et accrocher des photos de famille dans notre couloir. ”

Et ce n’est pas facile de travailler à la maison quand il y a un tout-petit qui court partout, car Rosie dit qu’elle a essayé de filmer du contenu pour Instagram et YouTube, mais continue d’être interrompue.

Elle a ajouté: “Je pense à des moyens de filmer du contenu à la maison pour mon Instagram et YouTube et de rester engagé avec ma communauté.

“J’ai eu beaucoup de demandes pour des routines de beauté à la maison, donc je l’espère, je vais tirer quelque chose au cours des prochains jours. Il y a quelques jours, j’ai essayé de tirer quelque chose et mon fils est venu éclater à travers la porte de ma salle de bain en hurlant, alors nous allons voir comment ça se passe la prochaine fois! “

Mots clés: Rosie Huntington-Whiteley, Jason Statham

