Rosie O’Donnell blâme Whoopi Goldberg pour la sortie «The View»

Rosie O’Donnell compte deux courts séjours dans The View dans sa carrière télévisuelle. Le comédien a repris le rôle de modérateur en 2006 lorsque Meridith Vieira a quitté le talk-show ABC. O’Donnell est revenu à la journée dans une version remaniée de l’émission en 2014, mais n’a duré que 5 mois en tant que co-animateur. Elle dit maintenant que Whoopi Goldberg est la principale raison pour laquelle elle n’est pas sur la table des “Hot Topics”.

Rosie O’Donnell et Whoopi Goldberg de retour en 2010. | RYAN MCCUNE / Patrick McMullan via .

Rosie O’Donnell reviendra-t-elle à «The View?»

O’Donnell a récemment relancé son autre talk-show de jour pendant une nuit pour aider la communauté de Broadway, mais elle ne reviendra pas à The View dans un avenir proche.

“Je pense que nous avons tous convenu que c’était mieux pour n’importe qui”, a déclaré O’Donnell dans une interview avec Howard Stern au sujet de sa sortie brutale en 2015. “Whoopi ne m’a vraiment pas aimé.”

Au moment de sa sortie il y a 5 ans, elle a dit qu’elle avait quitté le spectacle pour être avec ses enfants. Elle a révélé qu’elle s’était séparée de sa femme des mois auparavant.

“Je peux confirmer que Rosie et son épouse Michelle se sont séparés en novembre”, a déclaré le représentant d’O’Donnell à Page Six. «Rosie a des adolescents et un bébé à la maison qui ont besoin de son attention. Cette situation a été très stressante. Elle accorde la priorité à sa santé personnelle et à sa famille. ABC a merveilleusement compris et soutenu sa décision personnelle de quitter The View. »

O’Donnell a déclaré à l’émission SiriusXM qu’avant son embauche en 2014, elle s’était rendue au domicile de Goldberg pour lui dire qu’on lui avait proposé de revenir. L’actrice comique a déclaré que Goldberg était «méchante» avec elle à la télévision.

“Quand les gens disent:” Eh bien, que s’est-il passé? “Je dis:” Retournez les voir. “Ce n’est pas comme un mystère. Regardez comment ça s’est passé et je n’ai pas besoin de dire quoi que ce soit », a ajouté O’Donnell.

Joy Behar quitte-t-il?

The View a également fait la une des journaux cette semaine lorsqu’il a été annoncé que Joy Behar quitterait la série en 2022.

«J’ai un contrat de trois ans», a expliqué Behar à Variety. «Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas partir si je le veux, car ils ne peuvent vraiment rien faire pour moi à ce stade. Je ne me vois pas rester plus [time]. C’est ça! Je peux me tromper. Si je suis aussi fabuleux [2022] comme je le suis maintenant, j’y penserai. Mais les chances que cela se produise… »

Cependant, sa citation a été mal interprétée et Behar a clarifié ses mots sur le programme ABC.

“Ils parlent toujours de mon départ de l’émission”, a-t-elle dit en riant. “Je ne quitte pas le spectacle. Les rumeurs de ma retraite ont été considérablement exagérées. »

La comédienne a précisé qu’elle ne pensait pas à partir, surtout pas maintenant.

“Cette pandémie a changé la donne”, a-t-elle ajouté. “À un moment donné, vous pensez:” Bon sang, je pourrais prendre ma retraite et faire une croisière autour du monde. “Je ne vais même pas regarder les rediffusions de Love Boat à ce stade. Alors, où vais-je aller? Que vais-je faire? Je dois être à la télévision. “

Behar a pris les rumeurs avec humour et a déclaré que son travail était essentiel et que si elle partait, le chômage augmenterait.

“N’oublions pas que je crée des emplois pour les médias de droite”, a-t-elle poursuivi. “Je suis un créateur d’emplois chez Breitbart. Tout ce que je dis apparaît sur Breitbart. Je ne vois pas comment je pourrais partir. “

The View est diffusé en semaine à 11 h HE et 10 h PT / CT sur ABC.