Rosie O’Donnell fait revivre son talk-show bien-aimé en ligne ce week-end

De 1996 à 2002, Rosie O’Donnell était le chouchou du paysage de conversation de jour. Maintenant, au milieu du roman sans précédent de coronavirus COVID-19 en 2020, Rosie ramène “The Rosie O’Donnell Show” – et ça se passe ce week-end!

L’événement étoilé sera diffusé en ligne ce dimanche en tant que spécial pour lever des fonds pour The Actors Fund, selon Date limite. Produit en collaboration avec Broadway.com, où les fans pourront regarder à partir de 19 h ET, l’émission agira à la fois comme un talk-show et une collecte de fonds.

Pendant six saisons, Rosie a été l’une des célébrités les plus aimées des États-Unis, bien qu’elle soit depuis devenue une figure plus polarisante. Elle a écrasé sans vergogne les célébrités et était considérée comme l’une des célébrités les plus douces. La comédienne est devenue beaucoup plus d’opinion publique depuis ces jours, comme en témoignent ses deux courts séjours avec “La vue,” devenir une figure plus polarisante.

Néanmoins, il s’agit d’un événement caritatif visant à collecter des fonds pour la communauté du divertissement, qui a été extrêmement durement touchée par la distanciation sociale, avec presque toutes les productions télévisuelles et cinématographiques fermées ou retardées, Broadway fermé et même les cinémas s’assombrissent à travers le pays alors que les Américains sont invités à rester chez eux.

Conformément à la nouvelle normalité du divertissement d’isolement social, les invités de Rosie se connecteront de chez elle alors qu’elle embrasse la technologie pour mener des interviews et accueillir les artistes à distance de sécurité d’un écran.

Matthew Broderick, Kristin Chenoweth, Darren Criss, Gloria Estefan, Billy Porter, Morgan FREEMAN et d’autres sont attendus, y compris le chef d’orchestre original de Rosie, John McDaniel.

“Tous ceux qui me connaissent savent que Broadway a été l’une des lumières les plus brillantes de ma vie depuis que je suis une petite fille”, a déclaré Rosie dans un communiqué. “Cela a également été la pierre angulaire de New York pour la génération après génération. Après tout, Broadway a donné au monde, maintenant – en cette période de grand besoin – c’est à notre tour de donner quelque chose en retour.”

“Parce que la distance sociale est si importante en ce moment, cet avantage incroyable est une incroyable démonstration de soutien pour remonter le moral, nous rassembler tous virtuellement et aider le Fonds des acteurs à aider ceux qui en ont besoin”, a ajouté le président du Fonds des acteurs, Brian Stokes Mitchell. «Aujourd’hui plus que jamais, les gens de notre communauté dépendent des services essentiels du Fonds.»

L’Actors Fund est un “organisme sans but lucratif qui soutient les artistes interprètes et les travailleurs des coulisses de l’industrie des arts et du divertissement”, selon TVLine.

