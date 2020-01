RuPaul devrait accueillir Saturday Night Live

2020-01-22 07:30:05

RuPaul est sur le point de faire ses débuts en accueillant «Saturday Night Live» le 8 février, avec l’invité spécial Justin Bieber.

RuPaul a décroché son concert de rêve en accueillant «Saturday Night Live».

La star de “ RuPaul’s Drag Race ” fera ses débuts en tant qu’animatrice dans l’émission de télévision américaine de sketchs de fin de soirée le 8 février, l’épisode devant voir l’invité spécial Justin Bieber interpréter son nouveau single “ Yummy ”.

NBC a également annoncé que la star du football américain J.J. Watt et le chanteur country Luke Combs apparaîtront le 1er février.

À côté d’un tableau d’affichage contenant des notes avec les dates et les noms des prochaines stars qui apparaîtront dans l’émission qui lui est attachée, RuPaul a écrit sur Instagram: “Allez SNL! @Justinbieber @nbcsnl (sic)”

Michelle Visage, la juge de la Drag Drag, compatriote de la drag queen, âgée de 59 ans, est ravie de voir son copain vivre son rêve.

Elle a écrit sur Twitter: “Ce n’est PAS. Un exercice. @Nbcsnl @rupaulofficial hosting !! RU HÉBERGE SNL! ENFIN! OMFGGGGG (sic)”

RuPaul et Michelle ont précédemment discuté de l’objectif de la personnalité de la télévision d’accueillir «SNL» et se sont souvenus avoir rencontré le producteur du programme, Lorne Michaels, aux Emmy il y a deux ans.

S’exprimant sur leur podcast “What’s The Tee”, RuPaul a dit à Michelle que Lorne lui avait dit: “Je suis fan de votre travail. Félicitations. Nous poursuivrons cette conversation très bientôt.”

La star de 51 ans avait prédit à l’époque: “Tout ce que je savais à ce moment-là, vous allez héberger” SNL “.”

Pour Justin, ce sera la troisième fois qu’il se produira dans la série, ayant déjà été l’invité musical en 2013 et 2010.

Son concert “ SNL ” vient après qu’il s’est ouvert sur sa bataille contre la maladie de Lyme – une maladie infectieuse transmise par les tiques.

S’exprimant sur son compte Instagram, Justin a déclaré: “Alors que beaucoup de gens n’arrêtaient pas de dire que Justin Bieber ressemblait à de la merde, de la méthamphétamine, etc., ils n’ont pas réalisé que j’ai récemment été diagnostiqué avec la maladie de Lyme, non seulement cela mais cas grave de mono chronique qui a affecté ma peau, la fonction cérébrale, l’énergie et la santé globale. Ces choses seront expliquées plus loin dans une série de docu que je mets sur YouTube sous peu .. vous pouvez apprendre tout ce que j’ai combattu et Vaincre !! Cela a été une couple d’années difficiles mais obtenir le bon traitement qui aidera à traiter cette maladie incurable jusqu’à présent et je serai de retour et mieux que jamais AUCUN CAP (sic) ”

La prochaine série de documentaires YouTube de Justin, “ Justin Bieber: Seasons ” – qui sortira le 27 janvier – le verra parler des symptômes qu’il a endurés en 2019, qui, selon lui, n’ont pas été diagnostiqués jusqu’à la fin de l’année dernière.

