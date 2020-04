Rupert Grint devient papa

2020-04-10 21:00:06

Rupert Grint va devenir père pour la première fois après avoir confirmé que sa petite amie Georgia Groome attend le premier enfant du couple.

Le publiciste de la star de ‘Harry Potter’ a confirmé que la petite amie de l’acteur Georgia Groome attend le premier enfant du couple.

Ils ont partagé: “Rupert Grint et Georgia Groome sont ravis d’annoncer qu’ils attendent un bébé et demanderaient la confidentialité à ce moment.”

Pendant ce temps, Rupert – qui garde largement sa relation à l’abri des regards – a précédemment admis qu’il pensait que la célébrité pouvait être “déshumanisante”.

Il a partagé: “C’est presque comme avoir une personnalité divisée. Parfois, il peut être assez déshumanisant d’avoir des gens qui se prennent en photo lorsque vous êtes dehors. Pour eux, vous êtes juste cette seule chose. C’est une existence étrange. Mais c’est ma la vie. Je ne me souviens pas vraiment de la vie avant elle. D’une manière étrange, vous en devenez blasé. Cela devient normal et vous vous adaptez. ”

Rupert se considère également comme ayant une relation “embarrassante” avec l’argent, ayant dépensé sa fortune sur des articles inhabituels au fil des ans, y compris une camionnette de crème glacée et un aéroglisseur.

Il a expliqué: “Je pense que c’était Dan [Radcliffe] qui a dit un jour que je construis lentement une sorte de Neverland. Il m’a fallu un certain temps pour accepter une relation avec l’argent. C’est un peu gênant. J’achète des trucs bizarres mais j’ai arrêté ça maintenant. Je suis un peu sortie de ça. ”

Rupert a joué dans tous les films “ Harry Potter ” de 2001 à 2011.

Et même s’il n’a pas joué Ron depuis des années, les fans continuent d’être fascinés par les films.

Il a déclaré à l’Independent: “Je pensais vraiment que cela allait s’éteindre après la fin du premier film et je pensais que c’était fait. [the other way] car les gens tiennent ces films très fortement. J’entends des histoires de gens qui ont beaucoup grandi avec «Harry Potter». Je pense que cela va de pair avec les gens qui vous poussent littéralement les caméras au visage. D’une manière étrange, ils se sentent un peu propriétaires de vous. Nous sommes des gens assez familiers dans leur vie. ”

