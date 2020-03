Russell Brand a eu le cœur brisé “ presque toute sa vie ”

2020-03-06 07:30:07

Russell Brand a parlé de la guérison d’un cœur brisé dans une vidéo Instagram alors que son ex-femme Katy Perry a annoncé qu’elle attendait son premier enfant avec le fiancé Orlando Bloom.

Russell Brand a évoqué le traitement du chagrin durant “la majeure partie de sa vie”.

La star de 44 ans – qui est mariée à sa deuxième femme Laura Gallacher depuis 2017 – a publié une vidéo de lui-même parlant ouvertement de la rupture à tous les âges et a admis qu’il avait été “promiscuité” dans le passé.

Dans le clip, intitulé “Comment j’ai surmonté le chagrin d’amour”, il a dit: “J’ai connu le chagrin presque toute ma vie.” Maintenant, j’ai la quarantaine, donc je peux revenir sur le chagrin quand j’avais 15 ans, le chagrin quand j’avais 12 ans, le chagrin quand j’avais 11 ans, le chagrin dans la vingtaine et la trentaine.

“Vous savez en quelque sorte jusqu’à ce que je me marie. Je me suis brisé le cœur encore et encore.”

Le comédien – qui a lutté contre les dépendances et les problèmes de santé mentale dans le passé – a admis que même s’il était promiscuité, il a insisté sur le fait qu’il “avait l’habitude de vraiment tomber amoureux des gens”.

Russell – qui a Mabel, trois ans, et une autre fille, née en juillet 2018, dont il a décidé de garder l’identité – a ajouté que chaque fois qu’il avait le cœur brisé, il se tournait vers la drogue et l’alcool.

Il a poursuivi: “Je sais que j’ai la réputation d’être promiscuité et j’étais une personne promiscuité mais, aussi, je tombais vraiment amoureux des gens.

“Je pense que dans mon cas, c’est parce que j’aime être à l’extérieur.” Je suis par défaut [going to turn] à la toxicomanie et à l’alcoolisme. “Je ne suis pas bon à m’asseoir avec moi-même.”

La vidéo de l’acteur “ Get Him to the Greek ” a été partagée alors que son ex-femme Katy Perry – avec qui il était marié entre 2010 et 2012 – a annoncé qu’elle attend son premier enfant avec son fiancé Orlando Bloom.

Le mariage de Russell et Katy a pris fin après 14 mois, et Katy a révélé plus tard que son ex-conjoint lui avait dit qu’il voulait divorcer par SMS.

