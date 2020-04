Russell Brand a laissé sa fille «Tangoed»

2020-04-27 14:00:08

La femme de Russell Brand, Laura, a révélé que lui et leur fille de trois ans, Mabel, avaient laissé une nuance orange vif après avoir expérimenté avec une “peinture pour le bain” qu’elle leur avait donnée.

Russell Brand et sa fille se sont retrouvés “Tangoed pendant quelques jours” après une mauvaise expérience de bain.

L’acteur de «Four Kids and It» avait pris en charge Mabel, maintenant âgée de trois ans, et aidait le tot à utiliser la «peinture pour le bain» créée par sa femme Laura, qui avait expérimenté différents types de colorants alimentaires – mais elle était horrifiée par le les résultats de leur utilisation de curcuma.

Laura s’est souvenue: “J’ai dit: ‘Les gars, j’ai cette fantastique peinture pour le bain à essayer!’ Je n’avais même pas pensé aux propriétés de coloration

“Il a fait cette peinture jaune moutarde incroyablement brillante. J’étais vraiment excité.”

Mais quand Laura est revenue de mettre son plus jeune enfant, Peggy, maintenant âgé de 22 mois, au lit, elle a été horrifiée par l’état de la salle de bain.

S’adressant au magazine You, elle a rappelé: “Il y avait du curcuma non seulement sur tous leurs visages, leurs mains et le bain, mais il avait autorisé Mabel à l’utiliser sur les murs. Ils étaient donc recouverts de jaune, qui ont commencé à s’infiltrer dans la peinture brillante et coincé là-bas. ”

Le colorant domestique a laissé Russell et Mabel “Tangoed” pendant des jours car ils ne pouvaient pas le nettoyer, tandis que des heures de récurage et de nettoyant pour salle de bain vaporisées dans la pièce pendant plus de 24 heures ont finalement rétabli la pièce à la normale.

L’expression «Tangoed» fait référence à quelqu’un qui a une teinte orange de couleur similaire à la couleur de la boisson gazeuse orange populaire qui a déjà utilisé le «Tango Man» – un homme chauve et orange vif qui giflerait les buveurs de Tango au visage. – dans sa publicité dans les années 1990.

Mots clés: Russell Brand, Laura Gallacher

Retour au flux

.