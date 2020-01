Russell Brand invite Caroline Flack à son séminaire d’auto-assistance

2020-01-12 19:30:04

Russell Brand aurait invité Caroline Flack à son séminaire d’entraide à Los Angeles, à la suite de son différend domestique avec son petit ami Lewis Burton.

Caroline a été arrêtée plus tôt ce mois-ci après une dispute familiale avec son petit ami Lewis Burton, et il a été rapporté plus tard que le présentateur de télévision de 40 ans s’était envolé pour Los Angeles pour “s’éclaircir la tête” après l’incident.

Et maintenant, le comédien de 44 ans, Russell Brand, aurait tendu la main pour aider le présentateur en difficulté à travers son séminaire Recovery Live, basé sur son livre “ Recovery ”.

Un initié a déclaré à la chronique The Goss du journal Sunday Mirror: “Russell veut que Caroline s’occupe de ses” problèmes “et qu’elle la rejoigne au séminaire Recovery Live qu’il organise à Los Angeles dans quelques semaines.

“Russell a été celui qui a conseillé à Caroline de quitter le Royaume-Uni et les États-Unis, où elle réside avec certains de leurs amis communs.”

Russell – qui est marié à Laura Gallacher, avec qui il a deux filles – est ami avec Caroline depuis les années 2000 et tient à aider son copain à se remettre sur pied.

Pendant ce temps, il avait été précédemment affirmé que l’ancien hôte de «Love Island» – qui avait quitté l’émission de téléréalité britannique ce mois-ci – s’était rendu à Los Angeles afin de «se retrouver».

Une source a déclaré: “Caroline se sent pris au piège au Royaume-Uni. Elle ne peut pas voir ou communiquer avec Lewis, mais elle ne veut pas non plus retourner dans son appartement car tous ses mouvements sont documentés par des photographes.”

“Caroline n’est pas quelqu’un qui peut s’asseoir autour de ses pouces jusqu’en mars. Elle se rend folle, car elle aime être occupée. Donc, après avoir passé la période des fêtes avec sa famille et ses amis, elle est partie à Los Angeles.

“Chaque fois qu’elle a traversé des moments difficiles, elle s’est toujours” retrouvée “dans les montagnes, loin des feux de la rampe. Elle veut sentir le soleil sur sa peau, faire de longues randonnées et se vider la tête.”

Dans le cadre des conditions de mise en liberté sous caution de Caroline, il lui a été interdit de communiquer avec Lewis, bien qu’il ait publiquement soutenu sa petite amie, qui a nié les accusations portées contre elle.

Le présentateur doit revenir au tribunal en mars.

