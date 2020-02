Russell Wilson prévoit de chouchouter Ciara

2020-02-02 11:30:05

La star du sport Russell Wilson a révélé qu’elle était déterminée à gâcher Ciara tout au long de sa dernière grossesse.

Russell Wilson est déterminée à gâcher Ciara tout au long de sa dernière grossesse.

La star de gridiron, âgée de 31 ans, qui a déjà une fille de deux ans appelée Sienna avec Ciara, a révélé qu’il était impatient de choyer sa femme alors qu’ils se préparaient à l’arrivée de leur bébé.

Parlant de sa femme – qui a également un fils de cinq ans appelé Future d’une relation précédente – Russell a déclaré: “Je me fais toujours chouchouter, enceinte ou non.

“Je m’assure juste que toutes ses envies de nourriture sont prises en charge, qu’elle obtient tout ce qu’elle veut.”

Russell a également admis que le couple aimé était «béni» d’attendre un autre enfant ensemble.

Il a déclaré à Us Weekly: “Nous avons vraiment hâte d’avoir un troisième bébé. Nous espérions avoir un nouveau bébé. C’est une bénédiction à coup sûr.”

Ciara – qui a épousé Russell en 2016 – a annoncé ses nouvelles de grossesse en janvier, la chanteuse en tête de liste affichant une photo de son bébé en pleine croissance sur Instagram.

Ciara a écrit à côté du cliché: “Numéro 3. [photo by]: @DangeRussWilson (sic) ”

Russell a partagé une image similaire et l’a légendée: “Numéro 3. @Ciara (sic)”

Avant leur annonce, Ciara a parlé de la possibilité d’avoir plus d’enfants, disant qu’elle “attend avec impatience” d’introduire plus de “petits anges doux” dans le monde.

La star de la musique de 34 ans – qui était auparavant fiancée au rappeur Future – a déclaré en 2019: “J’adore être maman. C’est de loin le travail le plus cool de la vie, et j’ai hâte d’en avoir plus de ces adorables petits anges. Et ça arrivera au moment parfait.

“J’apprécie danser avec mon ventre plat en ce moment.”

Mots clés: Russell Wilson, Ciara

Retour au flux

.