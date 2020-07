2020-07-06 17:30:06

Mandy Moore dit que Ryan Adams aurait dû s’excuser en privé auprès de ceux qu’il est accusé d’avoir abusé et elle a remis en question sa décision de s’excuser via une publication en ligne.

Le musicien de 45 ans – qui a été accusé par son ex-femme Mandy, l’ancienne fiancée Megan Butterworth et l’ancienne flamme Phoebe Bridgers parmi d’autres femmes – a présenté des excuses via DailyMail.com au cours du week-end, mais Mandy ne comprend pas pourquoi il ne le ferait pas. dis pas désolé en privé.

S’exprimant lors de l’émission ‘Today’, Mandy, 36 ans, a déclaré: « Vous savez, c’est difficile parce que j’ai l’impression à bien des égards que j’ai dit tout ce que je voulais dire sur lui et cette situation, mais je trouve curieux que quelqu’un fasse des excuses publiques mais pas le faire en privé.

« Parlant pour moi, je n’ai pas eu de ses nouvelles. Je ne cherche pas nécessairement des excuses, mais je trouve curieux que quelqu’un fasse une interview à ce sujet sans réellement faire amende honorable en privé. »

L’année dernière, Ryan a fait l’objet d’un article paru dans le journal New York Times, où plusieurs femmes affirmaient qu’il contrôlait et abusait émotionnellement.

Un récit provenait d’une femme qui aurait reçu des messages sexuellement explicites de la star lorsqu’elle était mineure.

Dans sa lettre d’excuses, Ryan n’a nommé aucun de ses accusateurs, mais a déclaré: « Dans mes efforts pour être un homme meilleur, je me suis battu pour devenir sobre, mais cette fois je le fais avec l’aide d’un professionnel. La sobriété est un priorité dans ma vie, tout comme ma santé mentale. Celles-ci, tout en apprenant, vont de pair.

« Il n’y a pas de mots pour exprimer à quel point je me sens mal de la façon dont j’ai maltraité les gens tout au long de ma vie et de ma carrière. Tout ce que je peux dire, c’est que je suis désolé. C’est aussi simple que cela. Cette période d’isolement et de réflexion m’a fait comprendre que J’avais besoin de faire des changements importants dans ma vie. »

