Ryan Destiny et Keith Powers sont «plus stratégiques que les gens ne le pensent»

Ryan Destiny et son petit ami, Keith Powers, sont définitivement un couple ambitieux dans le jeune Hollywood. Les deux artistes travaillent à bâtir leur carrière respective, tout en se soutenant mutuellement. Après s’être rencontrés lors d’une soirée Teen Vogue en 2015, Powers a immédiatement été séduit par Destiny et la paire a commencé et a commencé à sortir ensemble. Depuis lors, les deux ont obtenu leur propre nom de couple de célébrités, Kyan, et des millions de fans regardent leur histoire d’amour se dérouler.

Ryan Destiny et Keith Powers | Andrew Toth / . pour MACRO

Une chose que les fans adorent à propos de Destiny and Powers est qu’ils se montrent ouvertement leur amour. Les acteurs publieront des photos et des vidéos les uns des autres et parleront d’eux-mêmes dans leurs interviews respectives. Comme ils sont tous deux des acteurs de travail, ils doivent souvent naviguer dans leur relation à distance, mais ils semblent déterminés à faire fonctionner les choses. Et bien que les fans puissent penser que la paire est super ouverte l’un sur l’autre, ils sont certainement plus calculés sur leur relation que les gens ne le pensent.

Ryan Destiny et Keith Powers sont stratégiques dans leur relation

Dans une récente interview avec Teen Vogue, Destiny a déclaré franchement à quel point il était important pour elle et Powers de fixer des limites à leur relation. Elle a expliqué comment leur transparence a changé compte tenu du sentiment du public d’avoir droit à des informations sur leur amour. «Nous sommes définitivement plus stratégiques que les gens ne le pensent. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, nous étions dans la scène privée, mais nous voulions toujours partager que nous étions ensemble. Au fil du temps, nous sommes revenus de [posting about each other] parce que nous avons vu que plus vous en publiez, plus les gens ont l’impression qu’ils peuvent être dans votre entreprise », a expliqué le jeune homme de 25 ans.

Destiny explique comment elle gère les fans

La star de Grownish a poursuivi en disant qu’elle avait appris à gérer à quel point le public voulait investir dans sa relation avec Powers. Bien que l’examen puisse parfois être écrasant, Destiny a compris comment différencier les types de fans qu’elle et Powers attirent. “J’essaie d’apprécier les fans qui sont plutôt solidaires par rapport à ceux qui sont tout simplement trop agressifs”, dit Destiny à propos de ceux qui créent des comptes pour Kyan (Keith et Ryan).

Le couple a apparemment trouvé le bon équilibre entre combien ils souhaitent faire connaître leur relation ces jours-ci. Mais, il a fallu une stratégie pour arriver à ce point. Destiny a avoué qu’elle et Powers avaient définitivement retenu la publicité de leur relation sur les réseaux sociaux en raison de l’intrusion du public.

Le couple a attendu de se poster sur IG

“Nous ne nous sommes pas affichés les uns les autres pendant, par exemple, deux mois après avoir commencé à sortir ensemble parce que nous étions un peu nerveux à l’idée d’en faire une chose publique – nous connaissions les risques. Nous essayons juste de nous assurer que nous restons notre propre personne tout en étant un couple et en montrant que j’aime cette personne, cette personne m’aime, c’est toujours bien et naturel aussi. Mais, bien sûr, nous aimons aussi notre carrière et nous voulons continuer à faire cela et à construire cela séparément et ensemble », a admis Destiny. Il semble que le fait d’être plus stratégique était le bon choix pour Powers and Destiny. Nous avons hâte de voir ce qui leur attend dans leur carrière.