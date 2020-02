Ryan Hansen dit que la fin de la saison 4 controversée était “ nécessaire ”

Une fois de plus, une émission populaire s’est terminée d’une manière que de nombreux téléspectateurs n’ont pas appréciée, la conclusion de la saison Hulu de Veronica Mars se révélant très conflictuelle. Contrairement à certains autres spectacles de haut niveau, bien que la vedette de Kristen Bell puisse résister au choc.

Alerte spoil si vous n’avez pas encore rattrapé la saison 4, car nous devons parler de cette disparition. Tuer un personnage bien-aimé est une perspective risquée, mais la star de la série Ryan Hansen, dont le personnage n’est pas mort, défend la fin.

Une brève histoire de «Veronica Mars»

Kristen Bell | Mike Pont / FilmMagic

La série est apparue en 2004 sur UPN avec l’aimable autorisation du créateur Rob Thomas. Il y a un million d’émissions de détective, mais pas beaucoup où le détective était une adolescente, joué par Kristen Bell. Ce qui a également fait ressortir le spectacle, c’est son environnement lumineux de la Floride, donnant à la série l’impression d’un film noir avec l’éclairage le plus lumineux que vous ayez jamais vu.

Les deux premières saisons avaient un mystère central qui s’étendait sur toute la course, tandis que la troisième saison avait des mystères avec des arcs plus petits. L’émission s’est révélée non seulement remarquable pour Bell, mais elle a également présenté «avant qu’ils ne soient des stars» avec Krysten Ritter, Amanda Seyfried et Jessica Chastain. Pourtant, malgré les éloges de la critique et une base de fans très dévouée qui s’appelle Marshmallows, la série n’a jamais eu d’énormes cotes d’écoute et Warner Bros.a finalement débranché la prise après la troisième saison.

Voici à quel point les guimauves étaient dévouées – lorsque Thomas a proposé un long métrage et que Warners a dit non, il s’est tourné vers Kickstarter, où les fans ont collecté 2 millions de dollars en moins de 11 heures. Les fans ont eu leur film, et ce n’était pas encore la fin – Hulu leur a donné une quatrième saison qui a été diffusée l’année dernière. Cela a été rendu encore plus impressionnant par Bell en le serrant parmi les voix d’Anna dans Frozen 2 et avec The Good Place. Et puis il y a eu cette fin.

Pourquoi Ryan Hansen pense que la fin fonctionne

La quatrième saison a été courte, ne comptant que huit épisodes. Le mystère central cette fois était le bombardement d’un motel à Neptune. Veronica, comme d’habitude, casse le boîtier, mais cette fois avec des conséquences qui changent la vie. Elle a épousé son petit ami de longue date Logan, mais quelques heures seulement après, Logan décède dans l’explosion d’une bombe posée dans la voiture de Veronica. Au lendemain, Veronica décide de quitter Neptune.

. a rapporté que Hansen avait parlé à Collider de la fin, disant: «Je sais que les fans ont eu beaucoup de mal avec ça. Mais j’ai l’impression que c’est comme ça que la série se déroulait et qu’elle devait grandir et faire tout ce genre de choses. Mon personnage ne grandira jamais, alors j’espère que nous pourrons continuer à le faire et je serai Dick. “

Les fans n’aiment pas toujours qu’on leur dise de grandir, et ceux qui ont expédié Veronica et Logan ont dû se sentir particulièrement trahis. Pour l’instant, il n’y a pas de projet de cinquième saison sur Hulu ou ailleurs, mais comme nous l’avons vu avec Veronica Mars, cela n’empêche pas forcément de continuer.

Veronica Mars reviendra-t-elle? Devrait-il?

Dans une interview avec Rolling Stone, également rapportée par ., le créateur Rob Thomas a tenté de justifier la mort de Logan en disant qu’il était difficile d’écrire avec Logan vivant. “Il est difficile d’imaginer une émission policière avec une femme de 35 ans avec un petit ami. Je ne veux juste pas écrire ça. … J’ai l’impression que cette émission fonctionne comme une émission policière, elle doit être avec Veronica en tant que femme célibataire », a-t-il déclaré.

Certains fans n’ont pas acheté cela, pensant que Thomas s’était écrit dans un coin et que la seule issue était de «réfrigérer» Logan. Ils pensaient que vendu Logan et Veronica à découvert. Cependant, même si une continuation n’a pas encore été planifiée, personne dans la série n’a dit que “la saison 4 est définitivement”, comme, disons, la saison 8 était avec Game of Thrones, et l’opinion globale de cette finale n’est pas exactement positive. .

Pour Veronica Mars, le dossier peut être fermé maintenant, mais il n’est pas verrouillé. Personne ne fait de promesses, mais Veronica Mars est revenue d’entre les morts si souvent que la série est pratiquement un zombie – dans le bon sens.