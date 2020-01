Ryan McCartan accuse l’ex Dove Cameron de l’avoir trompé

Ryan McCartan a semblé appeler une ancienne fiancée Dove Cameron pour infidélité présumée.

Le musicien et ancien costar de “Liv and Maddie” de Cameron a décidé de faire une session “Ask Me Anything” sur son histoire Instagram jeudi, en disant aux fans “plus juteux mieux” quand il s’agissait de leurs questions. Bien qu’il s’agissait d’un Q apparemment innocent, il n’a pas semblé hésiter à jeter son ex sous le bus.

“Quel est votre moment le plus fier?” demanda son fan.

“En deux semaines, ma fiancée m’a trompé et m’a quitté, j’ai failli mourir d’intoxication alimentaire et Donald Trump a été élu président”, a-t-il commencé. “Je ne pensais vraiment pas que je serais capable de traverser cette partie de ma vie. Je suis le plus fier de la lumière qui est venue de l’obscurité, et de ma capacité à survivre et à transformer la colère et la tristesse que j’avais en une vie positive. changements et une nouvelle voie à suivre. “

Bien qu’il n’ait pas mentionné Dove par son nom, McCartan a confirmé leur séparation le 5 octobre 2016 – un mois avant les élections de 2016. À l’époque, il a révélé la nouvelle en disant simplement: “Dove a décidé que cette relation n’était pas ce qu’elle voulait. Nous nous aimons toujours beaucoup. Soyez sensible, car c’est douloureux.”

Elle a également envoyé un tweet le même jour en lisant: “Merci pour votre soutien et votre cœur plein en cette période très intense et humaine. Il y a beaucoup d’amour entre Ryan et moi. La vie est belle et longue.”

Cameron n’a pas encore répondu directement à sa demande et TooFab a contacté son représentant pour obtenir des commentaires. Elle a cependant semblé prendre un coup à son ex en tweetant un mème en lisant “Lorsqu’une personne toxique ne peut plus vous contrôler, elle essaiera de contrôler la façon dont les autres vous voient. La désinformation se sentira injuste, mais restez au-dessus , en espérant que d’autres personnes finiront par voir la vérité, tout comme vous. “

Elle a partagé le message et a simplement ajouté “belle”.

Elle a également pris sur Instagram pour partager une nouvelle photo avec son petit ami actuel, Thomas Doherty, l’appelant un “ange de la terre” pour la façon dont il a aidé à célébrer son anniversaire plus tôt cette semaine.

“Seule la preuve photographique d’un anniversaire incroyable d’aventures et de surprises orchestrées par cet ange de la terre”, a-t-elle légendé le claquement doux. “17 heures de gâteau, crêpes, ballons, fleurs, sports nautiques sur un bateau / lac privé, arcades, pizza, crème glacée, tout un parcours de laser tag pour nous-mêmes (me surprendre avec beaucoup de mes amis / famille, dont certains je que je n’avais pas vu depuis un an ou plus, tout était là pour marquer le laser parce que j’aimais ça. “

“Finir la journée dans mon petit café (secret) de fin de soirée préféré pour le cidre de pomme et la piscine. J’ai conduit partout dans LA, me gardant dans le noir jusqu’à la toute dernière minute, organisée dans les moindres détails”, a-t-elle poursuivi. “Je veux dire, mec. Ce que j’ai jamais fait pour mériter ce genre d’amour, je vais passer toute ma vie à me demander.”

Cameron a parlé de sa relation avec Ryan dans une interview avec Seventeen en 2019.

“C’était ma toute première relation réelle, et c’était à l’écran et hors écran”, a-t-elle déclaré à la publication. “Beaucoup de ce que j’ai vécu dans cette première relation, les très bas bas, je ne les ai pas rendus publics. J’avais l’impression que je devais tout rendre parfait tout le temps et mon partenaire l’a définitivement mis à l’oreille” Les gens pensaient que je partageais des charges, mais je ne partageais pratiquement rien. “

De son nouveau beau, elle a ajouté: “Ma relation avec Thomas a été différente de tout ce que j’ai jamais vécu avec un autre droit de l’homme depuis le tout début. Je sais que c’est ringard, mais honnêtement, dès le moment où nous nous sommes rencontrés, j’ai ressenti comme la terre a bougé, pour nous deux. “