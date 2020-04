Ryan Neal est immédiatement un fan clair favori

The Bachelor: Listen to Your Heart a été créé le 13 avril, et les fans choisissent déjà leurs favoris. Un favori clair est apparu tôt: Ryan Neal.

Ryan est un musicien de jazz, funk, pop et R&B de 28 ans qui réside à Dearborn Heights, Michigan.

Ryan Neal | John Fleenor via .

Son bio ABC se lit comme suit:

«Ryan aspirait à devenir une pop star très tôt, alors il a commencé à jouer de la guitare très jeune. Il a trouvé ses racines en tant qu’artiste lorsqu’il a loué une maison en Nouvelle-Écosse sur un lac isolé pour écrire et produire sa musique originale. Récemment rompu avec sa petite amie de deux ans, Ryan n’a pas eu de chance dans la romance et a du mal à trouver quelqu’un qui respecte ses aspirations musicales. Ryan cherche quelqu’un qui comprend les défis uniques de sortir avec un artiste. Il n’est jamais sorti avec un musicien et est ravi de pouvoir enfin tenter sa chance. »

De plus, Ryan «adore le décomposer sur la piste de danse», «a un studio chez lui, où il crée de la musique originale» et «peut manger une pizza entière en une seule séance».

Bachelor Nation favorise Ryan par rapport à Trevor pour Jamie

Dans le premier épisode, Ryan a débuté avec un musicien de country pop nommé Jamie Gabrielle. Ils ont fait un tête-à-tête qui comprenait une session d’enregistrement chez Capitol Records. Mais alors que Jamie établissait une connexion avec Ryan, elle établissait également une connexion avec Trevor Holmes, un artiste country-pop qui vit à Encino, en Californie.

Les fans ont estimé que Jamie avait une décision claire à prendre.

“Jamie se battant entre Ryan et Trevor est un parallèle de Hannah Brown mais nous crions tous à l’écran pour qu’elle protège Ryan au lieu de Tyler”, a tweeté un fan.

Les fans étaient bouleversés lorsque Jamie a donné sa rose à Trevor contre Ryan.

“Donc, Jamie ne comprend manifestement pas les mathématiques et la logique de base … .. Ryan> Trevor”, a écrit un utilisateur de Twitter.

“Comment Jamie a-t-il pu choisir Trevor plutôt que Ryan”, a écrit un autre.

Un fan de Bachelor a une théorie pour expliquer pourquoi: “Jamie aime embrasser Trevor plus qu’elle aime embrasser Ryan et vous pouvez apporter cela à la banque”, ont-ils tweeté.

La nation célibataire stans Ryan Neal

Mis à part le triangle amoureux de Jamie, Trevor et Ryan, Bachelor Nation a parlé et est à l’origine du bonheur et du succès absolus de Ryan.

“C’est officiel. Ryan est le plus mignon et mérite le monde », a tweeté un fan.

“La voix de Ryan par # ListenToYourHeart # TheBachelorLTYH”, a écrit un autre.

“Les 20 minutes de Ryan à l’écran, c’est déjà mieux que toute la saison de Peter”, a écrit un autre.

“Ryan peut vraiment chanter, et il est sexy !!” tweeté un autre.

Sur la base des aperçus du deuxième épisode, il semble que Jamie va découvrir des informations peu flatteuses sur Trevor et son comportement dans les relations passées. Va-t-elle donner un autre coup à Ryan? Ryan serait-il même intéressé? Nous devrons voir. Il semble que tant que Ryan reste dans la série, les fans sont heureux.

The Bachelor: Listen to Your Heart est diffusé le lundi à 20 h sur ABC.

