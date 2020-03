Ryan Reynolds blague que les célébrités nous «feront passer» la pandémie de coronavirus

2020-03-24 09:30:05

Ryan Reynolds, star de Deadpool, a plaisanté en plaisantant sur des célébrités qui “nous feront traverser” la pandémie de coronavirus en cours dans un appel aux médias sociaux pour que les gens restent à l’intérieur et se lavent les mains.

Ryan Reynolds a plaisanté sur le fait que des célébrités “nous feront passer” la pandémie de coronavirus.

L’acteur de Deadpool a été invité par le premier ministre canadien Justin Trudeau à passer le mot sur le fait de rester à la maison pour empêcher la propagation de la maladie, et il a profité de l’occasion pour se moquer de l’idée que les visages célèbres ont un rôle important à jouer.

S’exprimant dans une vidéo publiée sur Instagram, il a déclaré: «Je pense qu’en temps de crise, je pense que nous savons tous que ce sont les célébrités sur lesquelles nous comptons le plus. Ce sont elles qui vont nous aider à traverser cette épreuve.

“Juste après les professionnels de la santé, bien sûr. Les premiers intervenants. Les gens qui travaillent dans les services essentiels. Les joueurs de ping-pong. Les mannequins, ils sont super. Des amis imaginaires de l’enfance, bien sûr. Comme 400 autres types de personnes.

“Restez à la maison, pratiquez la distanciation sociale, lavez-vous les mains, nous allons surmonter cette situation ensemble.”

Le plaidoyer de la star de 43 ans sur les réseaux sociaux intervient après que lui et sa femme Blake Lively, 32 ans, aient fait don de 1 million de dollars à des banques alimentaires en Amérique du Nord pour soutenir leurs efforts de secours contre les coronavirus.

Plus tôt ce mois-ci, le couple s’est tourné vers les médias sociaux pour promettre son soutien à Feeding America et à Banques alimentaires Canada et a révélé leur énorme don personnel à la cause.

Ryan a écrit sur Instagram: “Covid-19 a brutalement affecté les personnes âgées et les familles à faible revenu. Blake et moi donnons 1 million de dollars à répartir entre Feeding America et Food Banks Canada. Si vous pouvez donner, ces organisations ont besoin de notre aide.

“Prenez soin de votre corps et de votre cœur. Laissez de la place à la joie. Appelez quelqu’un qui est isolé et qui pourrait avoir besoin d’une connexion. (Sic)”

Leur don est intervenu après que Feeding America ait appelé à un soutien alors qu’ils tentaient de distribuer de la nourriture aux moins fortunés pendant la crise sanitaire.

L’organisation a écrit sur les réseaux sociaux: “Alors que la pandémie # COVID19 # continue, la santé et le bien-être des personnes à travers l’Amérique qui visitent les banques alimentaires sont nos priorités. Nous nous engageons à servir les communautés et les individus confrontés à la faim, où qu’ils se trouvent. sont.

“Nous avons créé un fonds d’intervention COVID-19 pour aider les banques alimentaires à travers le pays alors qu’elles soutiennent les communautés touchées par la pandémie. Aidez-nous à nous assurer que nous pouvons être là pour nos voisins dans le besoin en cette période d’incertitude. (Sic)”

