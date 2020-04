Ryan Reynolds choqué d’apprendre Chris Colbert auditionné pour sauvé par la cloche

Imaginez qu’on vous dise que vous êtes trop “exagéré” pour jouer à Screech “Sauvé par le gong” – parce que c’est exactement ce qui est arrivé à Stephen Colbert.

L’hôte de fin de soirée avait Ryan Reynolds sur son talk-show mercredi soir, où l’acteur de “Deadpool” s’est répandu lors de sa première audition. La conversation a conduit à une révélation de Colbert, qui a déclaré que sa “première audition professionnelle” était pour l’émission du matin dans les années 80.

“1986, ils sont venus à Chicago, j’étais étudiant à la Northwestern University et je ne sais pas, ils m’avaient repéré à l’école”, a déclaré Colbert. “J’ai été appelé par un agent de casting, ils m’ont remis la chose et j’auditionnais pour le rôle de, est-ce que le personnage s’appelait Screech?”

Reynolds a été choqué par cette information.

“J’ai auditionné pour la partie de laissez-moi vous dire à quel point j’étais grand. Imaginez comment ce personnage a fini par être diffusé. J’ai fait mon audition et ils m’ont dit, il y a un terme que vous voudrez connaître en tant que professionnel, ça s’appelle ‘par dessus le dessus’ », a-t-il poursuivi. “‘Vous venez de franchir le sommet, ne faites plus ça.’ J’ai vu l’interaction subtile de la dynamique de statut apportée par Dustin Diamond. ”

Le reste de la conversation, que tous deux ont eu dans le confort de leur foyer, a tourné autour de la façon dont Reynolds passe du temps à s’isoler avec sa femme Blake Lively, les trois filles du couple et la belle-mère de Ryan.

“Elle a sauvé la vie”, a-t-il dit à propos de la mère de Blake, ajoutant: “Elle ne le sait pas, mais elle est de la nourriture d’urgence si cela devient réel.”

Lorsqu’on lui a demandé ce que c’était que d’être entouré de femmes, Reynolds a dit qu’il aimait juste “être ici avec les filles”.

«J’aime faire les trucs des filles. J’essaie de ne pas pousser des idées normatives de genre sur mes enfants quand ils sont nés, mais chacun dès qu’ils sont sortis de la chute, ils voulaient faire des robes, ils voulaient robe rose vif toute la journée “, at-il poursuivi. “C’est donc ce que je fais. Ce matin, nous avons confectionné des robes en papier de soie, ce qui était amusant pour eux. Nous développons des compétences pour nous emmener dans le nouveau monde.”

Ils ont également passé beaucoup de temps à l’école et à jouer dans leur jardin, mais Reynolds a plaisanté: “Je bois surtout.” Il a ajouté: “Je possède une entreprise d’égrenage, c’est une bénédiction et une énorme malédiction.”

Il a également déclaré que Lively lui ferait une coupe de cheveux jeudi, la deuxième fois qu’elle le faisait pour lui pendant leur temps ensemble.

“Elle a fait cela une fois auparavant. Cela a pris deux heures et demie. Et à la fin, on aurait dit qu’elle avait fait le tout en utilisant uniquement un briquet ou comme ces gants en papier de verre”, a-t-il craqué. “Ça aurait été un peu plus rapide si elle l’avait juste porté, frotté ma tête jusqu’à ce que les cheveux disparaissent.”

Ryan et Blake ont récemment fait don d’un million de dollars à Feeding America et à Banques alimentaires Canada pour offrir un soulagement aux personnes touchées par l’épidémie de COVID-19. Ils ont également donné 400 000 $ à des hôpitaux de New York, tandis que Ryan’s Aviation Gin donne un pourcentage des ventes à des barmen sans emploi. Sa société Mint Mobile propose également des modules complémentaires gratuits et illimités de données à haut débit pendant la pandémie.

