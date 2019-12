Ryan Reynolds dit que cette actrice de premier plan est son sosie

Ryan Reynolds et Blake Lively n'ont toujours pas annoncé publiquement le nom du plus récent ajout à leur famille. Le nouveau bébé, une autre fille, est né en octobre. Reynolds et Lively gardent tout sur leur troisième fille près de la poitrine.

Ils ont sorti une photo, en quelque sorte. La photo, qui a été publiée sur Reynolds Instagram, montrait Lively et Reynolds dans les bois avec le bébé numéro trois dans un porte-bébé entre eux. Reynolds a photographié un visage souriant grossier sur le visage du bébé, donc nous n'avons pas bien regardé.

Nous ne savons pas combien de temps Reynolds peut passer sans dire au public le nom de son enfant. À ce stade, nous pensons qu'il essaie peut-être de distraire les gens. Au lieu de révéler des détails sur son nouveau bébé, il est sur le Today Show parler de son sosie: Kate Beckinsale.

La ressemblance de Kate Beckinsale avec Ryan Reynolds est frappante

Kate Beckinsale | Andrew Lipovsky / Banque de photos NBC / NBCU via .

Nous devons admettre que la plus grande différence que nous pouvons voir entre ces deux est le chaume. Reynolds l'a, Beckinsale non. Reynolds n'est pas fou d'être comparé à l'actrice anglaise.

Bien sûr, qui serait-ce? Beckinsale est magnifique et si flexible que les gens pensaient qu'elle avait une jambe prothétique après l'avoir vue s'étirer dans une vidéo publiée en ligne.

Malgré leurs différences, ces deux ont des visages très similaires. Selon Reynolds, regarder Beckinsale est «comme se regarder dans un miroir».

Kate Beckinsale a repéré la connexion en premier

Beckinsale a été la première à souligner les similitudes. Elle a déclaré à Jimmy Fallon en octobre qu'elle était étonnée de voir à quel point elle et Reynolds se ressemblaient.

Elle a déclaré: «Je ressemble exactement à Ryan Reynolds. Comme d'une manière choquante. Par exemple, quand parfois je vois un bus passer avec une affiche dessus, je pense: «Merde, j'ai l'air sexy. Oh, attends, ce n'est pas moi. De plus, je n'ai jamais fait ce film. ""

Reynolds a répondu à Beckinsale à sa manière typique. Il est connu pour être hilarant sur les réseaux sociaux, et il n'a pas déçu. Il a posté une photo du film Double, double, labeur et difficulté avec ses visages et ceux de Beckinsale, photographiés par-dessus les jumeaux Olsen.

Nous ne savons pas pourquoi ces deux éléments se ressemblent. Ils ne sont en aucun cas liés. En fait, ils ne viennent même pas du même pays. Beckinsale est britannique et Reynolds vient du Canada.

Pourquoi Kate Beckinsale ne sera probablement jamais co-star avec Ryan Reynolds

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=gDXPL_krz00 (/ intégré)

Même si un Piège parent un film de style avec Beckinsale et Reynolds jouant des jumeaux perdus depuis longtemps serait incroyable, cela ne se produira probablement pas de si tôt. Maintenant que Reynolds est père de trois enfants, il a encore plus de mal à accepter plus de travail.

Ses filles aînées, James et Inez, vieillissent suffisamment pour demander où il va quand il part travailler. Selon Reynolds, entreprendre de grands projets est plus difficile que jamais.

Il a déclaré: «Cela devient beaucoup plus difficile quand ils demandent:« Où allez-vous? Quand rentres-tu à la maison? Pourquoi tu me quittes? '»

James a 4 ans, et Inez a 3. Les petits n'aiment pas ça quand leur père est parti pendant de longues périodes. Il ne faudra que quelques mois avant que le bébé numéro trois ne commence à remarquer le départ de Reynolds.

Il essaie toujours de trouver un équilibre entre le travail et la famille. En octobre, il a pris huit jours de vacances pour tourner avec sa famille. Bien que cela puisse fonctionner, pour l'instant, nous pouvons commencer à voir Reynolds entreprendre moins de projets afin qu'il puisse être là pour sa famille.