Ryan Reynolds et Sandra Bullock chantent Betty White Joyeux anniversaire

Notre bien-aimé Betty White a tourné un jeune 98 vendredi.

Et Ryan Reynolds et Sandra Bullock fait équipe pour honorer la légende de la comédie en lui chantant une interprétation douce et hilarante de “Happy Birthday” lors d’une publication sur Instagram.

Les poids lourds d’Hollywood – qui ont joué aux côtés de White dans la comédie romantique de 2009 “La proposition” – se sont relayés pour chanter les vers avant que Sandra ne lance “De Sandy, qui t’aime plus que Ryan”, tandis que Ryan a répondu “De Ryan, qui vous aime tellement plus que Sandy. “

Puis Ryan est parti sur une tangente drôle pendant que Sandy continuait de chanter la chanson.

“Qu’est-ce que Sandy fait pour vous chaque année, aime-t-elle – se présenter et vous livrer des fleurs à la main – et ne porter que des chaussettes noires et une – une douzaine de bracelets en or – comme vous l’avez demandé? J’en doute. “

Sandy a terminé avec un baiser aérien et un souhait d’anniversaire, tandis que Ryan l’a fait semblant de pleurer.

Regardez l’incroyable hommage ci-dessous.

La publication – qui a eu près de 2 millions de vues en une heure – était un grand hommage à l’icône d’acteur, qui détient le record du monde Guinness de la plus longue carrière télévisuelle pour une artiste féminine, après avoir commencé avec une émission de variétés intitulée “Hollywood in Télévision “en 1949.

Ses tournures les plus mémorables sont venues quand elle a interprété Sue Ann Nivens dans “The Mary Tyler Moore Show” et Rose Nylund dans “Golden Girls”. Elle retrouve la chance avec la sitcom “Hot in Cleveland”.

Elle détient également le titre de célébrité la plus âgée à animer Saturday Night Live, ce qu’elle a fait à la perfection en 2010, en lui gagnant une actrice invitée exceptionnelle dans une série comique Emmy, ce qui porte son total de victoires Emmy à huit.

Et elle peut ajouter à son stock car elle ne montre aucun signe de ralentissement.

“La retraite n’est pas dans mon vocabulaire, ils ne vont pas se débarrasser de moi de cette façon”, a déclaré Betty.

Découvrez quelques-uns des grands hommages à Betty sur Twitter ici:

Joyeux anniversaire à la reine Dame Betty White !!!! 98 et FABULEUX !!!! #BettyWhite #WhiteHot pic.twitter.com/8Mf1ECpmaV

– Katie Ussin (@KatieUssin) 17 janvier 2020

Joyeux 98e anniversaire à tout le monde et à la grand-mère de l’Amérique Betty White. 💕🎂🥳🎉🎈

#BettyWhite pic.twitter.com/lSLiOe9JTI

– 🇺🇸 Anne From Maine 🏳️‍🌈 (@AnneFromMaine) 17 janvier 2020

Lorsque vous voyez #BettyWhite tendance et découvrez qu’elle vit toujours sur cette terre, sa meilleure vie 98 ans jeune pic.twitter.com/hV6FHTJ7v7

– DKT (@ darleneturner53) 17 janvier 2020

Pour la fille la plus douce du monde. Joyeux anniversaire chérie! Je t’aime. #BettyWhite @BettyMWhite pic.twitter.com/kmC5V3IWyT

– Ed Asner (@TheOnlyEdAsner) 17 janvier 2020

Joyeux anniversaire à #MohammadAli, @michelleobama et #BettyWhite (98 aujourd’hui!), Trois forces féroces de la nature qui nous inspirent tous à travailler vers nos rêves et à ne jamais abandonner.

– Billie Jean King (@BillieJeanKing) 17 janvier 2020

Le 17 janvier, notre GOLDEN GIRL Betty White fête ses 98 ans. #TheGoldenGirls #BettyWhite #ClassicTV pic.twitter.com/Ybuu8FaAd3

– Leesa’s Classics (@Leesas_Classics) 16 janvier 2020

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

plus de moments LOL

Blake Lively souhaite à Ryan Reynolds un joyeux anniversaire comme elle seule le pourrait