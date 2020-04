Ryan Reynolds ravive une querelle amusante avec Hugh Jackman

2020-04-12 23:30:07

Ryan Reynolds a plaisanté Deborra-Lee Furness devrait “s’accrocher” alors que l’actrice et son mari Hugh Jackman ont célébré leur 24e anniversaire.

Ryan Reynolds a plaisanté Deborra-Lee Furness devrait “s’accrocher” alors que l’actrice et son mari Hugh Jackman ont célébré leur 24e anniversaire.

L’acteur de “Deadpool” s’est moqué de lui et du long mariage de ses amis alors que Hugh a posté un doux hommage à ses “Debs”, qu’il a dit qu’il aime avec “toutes les fibres de son âme”.

Hugh a partagé un post jaillissant qui disait: “Ces 24 années ont été les meilleures de ma vie! Et, autant que je puisse voir, nous continuons à nous améliorer. Je t’aime Debs avec chaque fibre de mon âme. Joyeux anniversaire. # 24 (sic) ”

À quoi Ryan a commenté ci-dessous: “Accrochez-vous, Deb.”

Ryan et Hugh ont eu une longue fausse querelle ironique, Ryan a récemment qualifié Hugh – qui est né à Sydney – de “fraude” et même pas d’Australie.

Il a taquiné: “C’est juste une mauvaise personne. Vous avez tous été dupés … Vous pensez qu’il est cet ambassadeur bienveillant de votre pays, les gens ne réalisent pas qu’il est de Winnipeg, Canada … La vérité vous fait pleurer les yeux . Hugh Jackman est une fraude. ”

Les deux copains se font souvent des fouilles ludiques dans les interviews et sur les réseaux sociaux, et les derniers commentaires de Ryan viennent après que la star de “ Greatest Showman ” se soit moquée de lui tout en félicitant John Legend d’avoir été nommé People Sexist Man Alive.

Hugh – qui a remporté le prix en 2008, deux ans avant la star de “Deadpool” – a averti le chanteur de 43 ans qu’il devait “tomber avec la bonne foule” maintenant qu’il a rejoint le groupe “très, très prestigieux” pour ont reçu le titre et n’ont pas pu résister à un coup à son ami comme il l’a fait.

Hugh a partagé une vidéo sur Instagram de lui et Ryan en regardant la couverture de Sexiest Man Alive 2008 et a sous-titré le clip: “Cher John. Félicitations massives pour avoir rejoint ce groupe très prestigieux. 99% du temps, People Magazine a raison. comme Blake, DJ, etc … Mais un mot d’avertissement. Il y a le 1%. Pièce A. Il est important que vous tombiez avec la bonne foule. Profitez de votre règne. Love Hugh. (sic) “

Mots clés: Ryan Reynolds, Deborra-Lee Furness, Hugh Jackman

Retour au flux

.