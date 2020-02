Sa valeur nette et pourquoi une si grande année 2020 pour l’artiste britannique

Le chanteur anglais David Gray semble parfois être, du moins du côté nord-américain de l’Atlantique, l’un des secrets les mieux gardés de la musique. Avec un son vocal rappelant une combinaison graveleuse de l’Américain Bob Dylan et de l’Irlandais Van Morrison, Gray a un public fort et fidèle de fans.

Chanteur britannique David Gray | Charles Eshelman / FilmMagic

Bien qu’il n’ait jamais eu de hit dans le top 10 aux États-Unis, ses émissions sont rapidement et sûrement épuisées.

Découvrez la valeur nette de cet homme de 51 ans et l’énorme jalon qu’il marque cette année.

Le grand départ de Gray

Le chanteur de Babylon a sorti son premier album, A Century Ends, en 1993. Ce n’a pas été un succès et ces premières années ont été pour Gray, comme pour tout artiste débutant, une lutte. Travailler fiévreusement tout en se sentant invisible pour le public qu’il essayait de construire fut des années difficiles.

Finalement, son travail acharné a payé suffisamment pour être remarqué par Dave Matthews, qui a signé Gray sur son label Selon nos records. De plus, l’artiste britannique a été invité par Radiohead à ouvrir leurs spectacles lors de leur tournée de 1996.

David Gray | Michael Putland / .

Le diplômé de la Liverpool School of Art a raconté au San Francisco Chronicle en 2001 le moment où sa rupture est finalement arrivée avec son album phare, White Ladder, et pas un instant trop tôt.

“Je n’avais pas touché le fond quand j’ai enregistré [White Ladder], mais je l’aurais probablement fait s’il avait été ignoré. Ça aurait été le coup fatal, mais ça a charmé son chemin. »

Gray célèbre le 20e anniversaire de “White Ladder”

La chanteuse Sail Away célèbre le vingtième anniversaire de White Ladder avec une tournée dans l’arène. Il interprètera l’album, dans son intégralité, accompagné des mêmes musiciens avec lesquels il a enregistré l’album dans sa chambre en 1999, en utilisant le même matériel que celui entendu sur l’album.

Vidéo officielle de David Gray «Sail Away» – de l’album «White Ladder»

De plus, prouvant que plus les choses changent, plus elles restent les mêmes, Gray réédite l’album épique sur vinyle, remasterisé et réédité en tant qu’édition du 20e anniversaire sur quatre LPs sur vinyle, deux CD et au format numérique comme enfin, tous disponibles le 14 février 2020. La version inclura également des raretés, faces B et démos inédites.

“C’est un album qui est venu de nulle part pour voler le cœur de millions de personnes dans le monde entier, transformant complètement ma vie dans le processus”, a déclaré Gray dans un communiqué. “Vingt ans plus tard, on a l’impression que l’échelle blanche est aussi vivante pour les gens maintenant qu’elle l’était à l’époque.”

Valeur nette de Gray

La valeur nette de l’artiste, selon Celebrity Net Worth, est de 8 millions de dollars.

Sa tournée du 20e anniversaire de White Ladder débutera avec des dates au Royaume-Uni, puis se terminera en Amérique du Nord, avec des arrêts à Toronto, Michigan, Chicago, Milwaukee, Salt Lake City, Los Angeles, Berkeley, San Diego, Atlanta, Brooklyn, NYC et Philadelphie, avant de se terminer à Boston, Massachusetts.

Dans sa conversation de 2001 avec le San Francisco Chronicle, Gray a déclaré: «Il serait facile d’enlever une autre échelle blanche parce que nous avons les connaissances et la confiance nécessaires pour l’exécuter. Mais cela n’aurait pas la même sincérité. Il se passera quelque chose de nouveau, mais Dieu sait à quoi cela ressemblera. . . Une fois que j’aurai un peu de calme et de temps, ça va couler. »

De toute évidence, quelque chose de nouveau s’est «produit» pour Gray; il a enregistré sept albums depuis lors, un plus musicalement transformateur que celui précédent. Mais l’échelle blanche multi-platine aura toujours une place spéciale dans le cœur des fans de Gray.