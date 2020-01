Sa victoire historique SAG fait-elle de «Parasite» un verrou pour la meilleure image?

Attention car les Oscars pourraient être repris par Parasite.

Au début de cette saison de récompenses, nous sommes prêts à parier que beaucoup de cinéphiles occasionnels n’avaient même pas entendu parler de Parasite. Le drame-thriller noir sud-coréen du réalisateur / co-scénariste Bong Joon-ho (Snowpiercer, Okja) n’est pas exactement ce que la plupart considèrent comme un divertissement grand public. Ou est-ce?

Lors des Screen Actors Guild Awards (SAG), Parasite est entré dans l’histoire en tant que premier film en langue étrangère à remporter la performance exceptionnelle d’un casting dans un film. Le prix est essentiellement l’équivalent de SAG du meilleur film et est souvent considéré comme un prédicteur clé pour qui gagnera aux Oscars.

Donc, avec un SAG Award de son côté, Parasite est-il désormais le meilleur favori du meilleur film? Pas exactement.

Le casting de «Parasite» aux Screen Actors Guild Awards | ROBYN BECK / . via .

«Parasite» a été un grand gagnant cette saison de récompenses

Surfer sur une vague de buzz critique – le film est à 99% frais sur des tomates pourries – Parasite a été un pilier tout au long de la saison des récompenses. Cependant, la combinaison des genres et des tonalités du film aurait pu rendre difficile la candidature d’un Oscar. Après tout, les Oscars négligent souvent les films qu’il considère trop décalés pour un honneur aussi prestigieux.

De plus, les films en langue étrangère en font rarement partie. Plus souvent qu’autrement, de telles sorties – peu importe leur bien-aimé – sont reléguées au Meilleur film en langue étrangère, la catégorie vient d’être renommée Meilleur long métrage international. Au cours de la dernière décennie, seuls l’Amour de 2012 et la Roma de 2018 ont réussi à devenir la course du meilleur film.

Ainsi, Parasite a déjà surmonté plusieurs obstacles clés sur le chemin de quelques victoires aux Oscars majeurs. Le film a même remporté six nominations et la distinction d’être le premier film sud-coréen nominé dans ses catégories. Pas étonnant que HBO se lance dans le secteur des parasites, avec une prochaine série basée sur le film.

La victoire du SAG Award renforce ses chances aux Oscars

En entrant dans les Oscars, les initiés prennent en compte toutes sortes de précurseurs. Il s’agit notamment de récompenses décernées par des groupes de critiques, des cérémonies très médiatisées telles que les Golden Globes et des guildes représentant des acteurs, des réalisateurs, des producteurs et des écrivains de l’industrie. Ce dernier groupe d’organes de vote des récompenses, en particulier, peut souvent être révélateur, car les membres de l’académie se chevauchent souvent de manière significative.

À cet égard, Parasite pourrait être en excellente forme avant les Oscars. La victoire de son casting aux SAG Awards souligne la dynamique croissante du film en ce moment. Cependant, au cours de la dernière décennie, seuls quatre des films ayant remporté le prix du casting SAG ont remporté le prix du meilleur film aux Oscars. La prise en charge de Parasite est clairement dans une vague de fond en ce moment, mais les fans du film ne devraient pas encore verrouiller leurs pools d’Oscars.

La plus grande course d’Oscar pourrait encore se dérouler de plusieurs façons

Alors que Parasite a gagné un peu plus de traction avec sa victoire en SAG, la course est loin d’être terminée en ce moment. En fait, GoldDerby.com a Parasite dans une impasse avec deux autres favoris du meilleur film. Il était une fois à Hollywood de Quentin Tarantino est toujours techniquement le favori. Mais à part l’inévitable victoire de Brad Pitt du meilleur second rôle, le film semble perdre rapidement du terrain.

De plus en plus, il semble que le meilleur film puisse se résumer au drame de guerre de Parasite et Sam Mendes 1917. Le film de Tarantino et 1917 ont remporté des Golden Globes – pour la comédie et le drame, respectivement – mais ce dernier a également remporté le prix du meilleur réalisateur lors de cette cérémonie. De plus, 1917 a battu Once Upon a Time in Hollywood et Parasite aux Producer’s Guild of America Awards. Étant donné que la PGA est la plus grande guilde de l’industrie, 1917 a sans doute reçu un coup de pouce plus important que même la victoire de Parasite sur SAG.

De plus, comme 1917 n’est en aucun cas une pièce d’ensemble, il est logique de comprendre pourquoi elle ne remporterait pas le grand prix SAG. En d’autres termes, Parasite a solidifié sa place parmi les meilleurs joueurs du meilleur film. Mais ce n’est pas encore fini. Compte tenu du fait que le film de Bong Joon-ho a dépassé toutes les attentes, nous savons mieux que de parier contre. Tous les regards seront tournés vers ce que les guildes de réalisateurs et d’auteurs décideront lors de leurs cérémonies de remise des prix respectives.