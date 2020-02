Sabrina a-t-elle fait un horrible nouvel ennemi pour la partie 4 de «Chilling Adventures of Sabrina»?

Chilling Adventures of Sabrina est revenu le 24 janvier avec huit nouveaux épisodes dans la partie 3 de la série. Sabrina Spellman est allée en enfer et en arrière (littéralement) et il y avait beaucoup de choses en cours de route. Il y avait beaucoup à faire pour ses amis mortels et ses sorcières du coven, mais Sabrina a essayé d’en faire trop dans son propre intérêt. Son complexe de sauveur n’est pas allé nulle part non plus, et elle est naïvement optimiste en entrant dans la partie 4. Mais a-t-elle fait un ennemi surprise par accident? Spoilers à venir pour Chilling Adventures of Sabrina Part 3.

Lilith, alias Madame Satan, et Sabrina in Hell, partie 3 de «CHILLING ADVENTURES OF SABRINA» | Diyah Pera / Netflix

Sabrina n’a pas pris les meilleures décisions dans la partie 3

Comme indiqué ci-dessus, les actions de Sabrina dans la partie 3 peuvent être considérées comme égoïstes, impulsives et sans beaucoup de prévoyance. Elle a vraiment essayé de sauver les royaumes du déséquilibre en devenant la reine de l’enfer, mais cela a juste amené Sabrina à tourner le dos à son clan. Sans oublier, elle continue de demander à ses amis mortels de se battre avec elle en enfer. Une chose étrange à demander à des gens sans pouvoirs, à l’exception de Roz.

À la fin de la journée, Sabrina a finalement sauvé Greendale et le monde d’une apocalypse, cependant, elle a probablement créé un paradoxe temporel et Blackwood a libéré une créature temporelle. Quelque chose fait allusion au fait que les terreurs eldritch dont il a parlé seront pires que même Satan ou les païens.

Lilith est désespérée de rester en vie plus longtemps que Lucifer ne le prévoit, créant des tensions pour elle et Sabrina

De plus, pour empêcher Lucifer de la tuer pour insubordination, Lilith tombe enceinte du bébé de Satan, avec l’aide de Blackwood. Cela l’empêche de la tuer depuis qu’elle porte maintenant son fils, mais il a promis qu’elle finirait par mourir. Selon le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, se battre pour rester en vie et dans les bonnes grâces de Lucifer sera le principal objectif de Lilith dans la partie 4.

«Son cheminement vers l’avenir sera de savoir comment tirer parti de ce bébé pour récupérer le pouvoir de Lucifer et pour se rapprocher beaucoup plus du trône. C’est très en jeu pour elle pour la partie 4 », a-t-il déclaré à TV Guide. De plus, le petit garçon n’est pas celui que Lucifer prépare actuellement pour le trône, Sabrina l’est.

“Maintenant que Sabrina règne en enfer, cela nous donne une chance de jouer une version démoniaque de la famille royale”, a déclaré Aguirre-Sacasa. «À Lucifer, nous verrons quelqu’un qui prépare son premier-né à devenir un vrai monarque. Sabrina a passé beaucoup de temps à éviter cela, mais ce que Lucifer veut essentiellement, c’est transmettre l’entreprise familiale à Sabrina et la guider.

Le nouveau frère de Sabrina est-il également une menace? Est-ce qu’elle s’en soucie?

Le nouveau bébé ne sera pas seulement un complot pour Lucifer, mais pourrait également jeter une clé dans les plans de Sabrina de régner en enfer en tant que reine. “Le fait qu’il attend un garçon, c’est en partie la raison pour laquelle il épargne Lilith et il y a toujours des questions de succession et de qui héritera de la couronne et du trône”, a déclaré Aguirre-Sacasa. “Cela varie toujours en fonction de qui est un prince, qui est la princesse, qui est la reine, qui est le roi, qui est le plus âgé, qui a travaillé le premier … Donc, c’est certainement une variable dans l’équation de la partie 4.”

Pour cette raison, les tensions sont non seulement extrêmement élevées entre Sabrina et le bébé (peut-être), mais aussi pour Sabrina et Madame Satan.

Sabrina et Lilith, ou Madame Satan, n’ont pas toujours été les meilleures amies. Cependant, ils ont travaillé vers un objectif commun plus récemment, même en étant alliés dans la partie 3. Il semblait que Lilith allait continuer à aider Sabrina, comme elle l’a fait dans son couronnement, mais ce nouvel obstacle de rester en vie changera probablement cela. pour eux.

Lucifer retrouvera-t-il son église de la nuit?

Sabrina en tant que reine de l’enfer dans la finale de la partie 3 de «CHILLING ADVENTURES OF SABRINA» | Diyah Pera / Netflix

Satan était vénéré par plus que la seule église de la nuit. Cependant, c’est un gros problème pour lui qu’ils se soient éloignés du Seigneur des Ténèbres et qu’ils adorent Hécate. Il n’abandonne pas facilement les choses et ne prend certainement pas une perte comme une perte.

Cependant, Zelda et le reste du clan connaissent un pouvoir immense maintenant qu’ils adorent la Triple Déesse. Ils n’abandonneront pas cela facilement non plus. “Vous avez un vrai goût de ce à quoi ressemblaient cette magie et cette sorcellerie quand Zelda ressuscite Hilda”, a expliqué Aguirre-Sacasa. «Pour moi, c’est en fait l’une de mes scènes préférées de toute la série, avec toutes les sorcières se rassemblant autour de la tombe et ramenant littéralement Hilda à la vie. J’ai vu cette scène cent fois à cause des montages et tout ça et elle est toujours aussi puissante, cette nouvelle idée d’une mère noire. “

De plus, le showrunner a déclaré que la partie 4 allait leur montrer “l’épanouissement” sous leur nouvelle déesse. “Ce genre de sorcellerie est très différent de la sorcellerie satanique que nous avions dans les parties 1 et 2 et un peu dans la partie 3”, a-t-il expliqué. “Dans la partie 4, c’est un changement vraiment passionnant dans le coven.”