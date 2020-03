2020-03-22 17:30:04

Sabrina Dhowre Elba a été testée positive pour le coronavirus, quelques jours seulement après que son mari Idris Elba a confirmé son diagnostic.

Sabrina Dhowre Elba a été testée positive pour le coronavirus.

La mannequin de 30 ans n’a pas été “surprise” de découvrir qu’elle a été diagnostiquée avec le virus après que le mari Idris Elba ait également été testé positif.

S’adressant à Oprah Winfrey pour son émission “Oprah Talks COVID-19” sur Apple TV +, elle a déclaré: “J’ai découvert ce matin. J’ai été testé positif, je ne suis pas surpris. Dès que j’ai appris qu’Idris était potentiellement exposé, j’ai Je voulais quand même être avec lui. Je pense que c’est un instinct d’épouse. Tu veux juste aller faire attention. On n’a pas changé notre façon d’interagir. J’aurais pu faire un décision de me mettre peut-être dans une pièce séparée ou de rester à l’écart, et je suis sûr que les gens prennent ces décisions qui sont des décisions difficiles à prendre. Mais j’ai pris la décision d’être avec lui et de toujours le toucher. ”

Pendant ce temps, Idris avait précédemment déclaré qu’il ressentait la bonne chose à faire pour partager son diagnostic car cela “ouvrait beaucoup de conversations autour de lui”.

Il a dit: “Ma femme et moi avons senti que c’était la bonne chose à faire, à partager avec vous les gars. En ce moment cependant, je me sens bien. Je me suis réveillé ce matin, je n’ai eu aucun symptôme. Ma voix est un peu fatiguée … contrôler ma fièvre deux fois par jour. Je me sens bien, je me sens bien. Je lis beaucoup à ce sujet. Vous savez, c’est ce qui se présente asymptomatique. ”

Et l’acteur de 47 ans a assuré que sa femme Sabrina allait bien aussi et a maintenant été testé pour le coronavirus aussi.

Il a ajouté: “Sabrina va bien aussi. Sabrina a finalement réussi aujourd’hui à passer un test, et nous en sommes reconnaissants. En général, Sabrina va bien. Nerveux bien sûr. Inquiet. Juste pour clarification, Sabrina voulait être à mes côtés. Nous avons calculé ce risque et a décidé d’être ensemble. J’espère que vous pouvez comprendre cela. “

Mots clés: Sabrina Dhowre Elba, Idris Elba

Retour au flux

.