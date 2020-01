Salma Hayek a été attaquée par un singe

2020-01-11 02:30:04

Salma Hayek a révélé qu’elle avait été attaquée par un singe lorsqu’elle avait tiré sur ‘Frida’ en 2002.

Salma Hayek a été violemment attaquée par un singe lorsqu’elle a filmé “Frida”.

L’actrice de 53 ans a été “gravement blessée” lorsqu’un singe araignée du nom de Tyson s’est précipité pour elle alors qu’elle tournait le film – dans lequel elle incarnait la célèbre peintre mexicaine Frida Kahlo, qui avait deux des primates comme animaux de compagnie – en 2002. .

Discutant d’une séance photo qu’elle avait faite à l’époque, Salma – qui a posé avec le singe pour le magazine – a expliqué à Vogue: “Celui-ci est en 2002 quand j’ai fait” Frida “et c’était dans Vogue et j’étais très fier de faire partie de Vogue pour la première fois de ma vie. Ce singe, qui s’appelait Tyson, m’a en fait attaqué pendant le tournage de Frida et j’ai été gravement blessé.

“Mais j’ai été assez courageux pour le laisser revenir travailler à nouveau dans le film et j’ai ensuite fait une séance photo avec lui pour Vogue par la suite.

“J’espérais vraiment qu’il n’irait pas pour mon visage.”

La star de ‘From Dusk till Dawn’ a ensuite joué dans le magazine emblématique après avoir été choisie par la duchesse de Sussex pour apparaître dans son long métrage l’année dernière.

Elle a dit récemment: “Je ne pouvais pas en parler et je ne l’ai pas fait. Je me suis sentie très honorée lorsque nous avons fait cette séance photo. Personne d’autre ne savait à quoi cela servait. Seuls moi et le photographe, Peter Lindbergh, savions. Tout les filles se faisaient prendre en photo pour la couverture et elles ne savaient pas que Meghan était comment elles étaient arrivées. ”

Et lorsque le rédacteur en chef de Vogue, Edward Enninful, l’a appelée avec la duchesse – qui était connue sous le nom de Meghan Markle avant d’épouser le prince Harry – Salma a pensé qu’elle était en train de se faire blague.

Se rappelant ce qui s’est passé, elle a déclaré: “J’étais dans la voiture et [Enninful] a dit: «Écoutez, je vais mettre quelqu’un au téléphone. Êtes-vous dans la voiture avec des gens? J’ai dit oui.’ Il m’a dit: ‘Tu ne peux pas dire le nom de la personne que j’appelle.’ Franchement, je pensais que c’était une blague. Et nous sommes également de très bons amis avec Naomi Campbell. Et je pensais qu’ils me tiraient la jambe ou quelque chose comme ça, tu sais? Mais ensuite, il a fallu un certain temps à l’autre personne pour obtenir le téléphone. Elle a ensuite téléphoné et s’est présentée.

“Elle a expliqué sa passion pour les femmes et ce qui se passe actuellement. Et puis elle a dit qu’elle faisait ça avec British Vogue. [She said] ‘Je suis [doing the cover], Je ne vais pas être sur la couverture, je mets mes femmes préférées sur la couverture. Et vous en êtes certainement un. Vous êtes l’un des premiers. “”

